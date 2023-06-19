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Сегодня, 19:06

Уолкер близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер в скором времени может продлить контракт с английским клубом, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны ведут переговоры о продлении соглашения. «Сити» хочет, чтобы футболист остался в команде, несмотря на интерес со стороны «Баварии».

В сезоне-2022/2023 в активе 33-летнего англичанина 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Кайл Уокер
ФК Манчестер Сити
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