В «Челси» отреагировали на гибель полузащитника Атсу

В «Челси» отреагировали на новость о гибели полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу под завалами в Турции.

«Все в «Челси» потрясены новостью о трагической смерти нашего бывшего игрока Кристиана Атсу. Наши мысли в данный момент с его семьей и друзьями», — сказано в заявлении клуба в Twitter.

Ранее на новость отреагировал экс-защитник «Челси» Джон Терри.

31-летнего ганца не могли найти под завалами на протяжении 11 дней.

Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла».

В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов. В 2015-м полузащитник вместе с национальной командой вышел в финал Кубка африканских наций и был признан лучшим игроком турнира.