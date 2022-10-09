«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Фулхэмом»

«Вест Хэм» дома одержал волевую победу над «Фулхэмом» в 10-м туре чемпионата Англии — 3:1.

В составе гостей на 5-й минуте счет в матче открыл Андреас Перейра. Хозяева отметили результативными ударами Джэррода Боуэна, Джанлуки Скамакки и Майкла Антонио.

«Вест Хэм» поднялся на 13-е место с 10 очками. «Фулхэм» — 9-й с 11 очками.

«Кристал Пэлас» дома победил «Лидс» — 2:1.

У хозяев голы забивали Одсон Эдуард и Эберечи Эзе. У гостей отличился Паскаль Стрейк.

«Кристал Пэлас» набрал 9 очков и занимает 15-е место. «Лидс» с 9 очками расположился на 14-й строчке.