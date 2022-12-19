«Вест Хэм» является основным претендентом на защитника «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссаку

«Вест Хэм» является основным претендентом на защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаку, сообщает Manchester Evening News.

Лондонский клуб готов зимой взять игрока в аренду с опцией выкупа контракта летом.

Латераль перешел в «МЮ» из «Кристал Пэласа» в 2019 году за 55 миллионов евро. Ван-Биссака являлся стабильным игроком основы манкунианцев, но позже потерял доверие тренеров и место в основном составе команды.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел на поле в составе «красных дьяволов» всего 4 минуты.