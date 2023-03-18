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Сегодня, 15:07

Виейра был уволен из «Кристал Пэлас» за «излишнюю мягкость» с игроками

Стала известна причина увольнения Виейры с поста главного тренера «Кристал Пэлас»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Стала известна причина увольнения Патрика Виейры с поста главного тренера «Кристал Пэлас».

Как сообщает The Mirror, совет директоров команды решил уволить 46-летнего специалиста, потому что он был «слишком мягким». Руководители были шокированы тем, что Виейра отказался ругаться на игроков после 12 матчей без побед.

Ранее появилась информация, что Стивен Джеррард может возглавить «Кристал Пэлас».

Виейра был уволен 17 марта спустя полтора года после назначения. Его команда идет на 12-м месте в АПЛ.

Источник: Mirror
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ФК Кристал Пэлас
Патрик Виейра
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