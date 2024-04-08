Вингер «Челси» Мадуэке: «Я верю, что мы сможем финишировать в АПЛ там, где хотим»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона АПЛ.

«Впереди еще много игр, мы должны держаться вместе, и я верю, что мы сможем финишировать там, где хотим», — приводит слова Мадуэке BBC Sport.

«Челси» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка в 30 встречах. В ближайшем туре АПЛ «аристократы» встретятся с «Эвертоном». Игра пройдет 15 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 мск.

В текущем сезоне 22-летний Мадуэке провел 25 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. Контракт англичанина с синими рассчитан до конца июня 2030 года.