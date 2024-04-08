Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:52

Вингер «Челси» Мадуэке: «Я верю, что мы сможем финишировать в АПЛ там, где хотим»

Telegram Дзен

Вингер «Челси» Нони Мадуэке рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона АПЛ.

«Впереди еще много игр, мы должны держаться вместе, и я верю, что мы сможем финишировать там, где хотим», — приводит слова Мадуэке BBC Sport.

«Челси» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка в 30 встречах. В ближайшем туре АПЛ «аристократы» встретятся с «Эвертоном». Игра пройдет 15 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 мск.

В текущем сезоне 22-летний Мадуэке провел 25 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. Контракт англичанина с синими рассчитан до конца июня 2030 года.

Источник: BBC Sport
Футбол
ФК Челси
1
Обсудить
Читайте также
Спортивный директор «Авангарда» рассказал о селекции клуба
Овечкин и Кириленко состояли в отношениях более трех лет
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль снова неадекватно отвечал на вопросы, Соболев грубо высказался о своих голах. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невилл: «Манчестер Юнайтед» плохо выполняет простые футбольные вещи»

С «Эвертона» сняли еще два очка за нарушение финансовых правил