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Сегодня, 13:35

Невилл: «Манчестер Юнайтед» плохо выполняет простые футбольные вещи»

Виктория Кравченко
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру команды в матче с «Ливерпулем» (2:2) в матче АПЛ.

«Нельзя выходить на поле с такой подготовкой. «Манчестер Юнайтед» надеялся на удачу, на сейвы вратаря и индивидуальные качества игроков. Это то, что я увидел в матче против «Ливерпуля». «МЮ» плохо выполняет простые футбольные вещи», — цитирует Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии.

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 8 матчей — 6 побед и 2 ничьих. Команда Юргена Клоппа набрала 71 очко и занимает второе место. Мерсисайдцы уступают лидеру АПЛ «Арсеналу» (71) по дополнительным показателям.

Гари Невилл
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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