Владелец «Челси» Боули предпримет последнюю попытку подписать Роналду в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно может перейти в «Челси».

Владелец синих Тодд Боули мечтает увидеть 37-летнего португальца в своей команде и планировал приобрести его еще летом, однако против этого решения выступил тогдашний главный тренер клуба Томас Тухель, сообщает The Telegraph. После увольнения немецкого специалиста бизнесмен может предложить эту идею новому наставнику «Челси» Грэму Поттеру.

Отмечается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не против этого трансфера, но решение будет полностью зависеть от Роналду.

Роналду присоединился к английскому клубу летом 2021 года. В нынешнем сезоне португалец провел за «красных дьяволов» восемь матчей, в которых забил один мяч. Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.