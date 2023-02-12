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Сегодня, 18:30

Внутри семейства Глейзеров возник раскол относительно оценки стоимости «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Внутри семейства Глейзеров возник раскол относительно оценки стоимости футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Mail.

Еще в прошлом году Глtйзеры наняли инвестиционный банк Raine Group, чтобы найти покупателя, который будет готов заплатить 6-7 миллиардов фунтов стерлингов за «Юнайтед».

Однако стало известно, что минимум один из братьев считает данную цену сильно завышенной и ожидает получить более скромные предложения от потенциальных покупателей.

Некоторые члены семейства готовы рассмотреть предложения ниже 5 миллиардов фунтов, вдобавок Глейзеры окончательно не решили будут они продавать «Юнайтед» целиком или долю в клубе.

Сразу две группы инвесторов из Саудовской Аравии готовятся выдвинуть свои предложения насчет «Юнайтед», интерес к которому также существует из США, Катара, Китая и Сингапура.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф уже нанял инвестиционные банки JPMorgan и Goldman Sachs для содействия в покупке им футбольного клуба.

ФК Манчестер Юнайтед
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