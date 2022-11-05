Сегодня, 13:12
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о критике в адрес команды.
«Это часть футбола и то, с чем не так легко справиться. Вы будете испытывать давление со стороны внешнего мира, со стороны средств массовой информации. Только играя в большой клуб, ты будешь испытывать такое давление.
Я считаю это нормальным, но мы должны дать отпор, и наш ответ должен быть продемонстрирован выступлениями на поле. Чего мы не можем сделать, так это позволить критике повлиять на нас и еще больше унизить", — приводит Sky Sports слова Алиссона.
В октябре «Ливерпуль» потерпел поражение в трех матчах чемпионата Англии. На данный момент команда занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 16 очков.
6 ноября «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
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