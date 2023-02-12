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Сегодня, 08:41

Юрген Клопп поделился мыслями по поводу кризиса Салах в «Ливерпуле»

Виктория Кравченко
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает об игре нападающего Мохамеда Салаха в этом сезоне.

Свой последний гол в АПЛ форвард забил 26 декабря в матче против «Астон Виллы».

«Мо Салах — все тот же игрок, что и раньше. У футболистов случаются подъемы и спады. Он стабильно выступал на выдающемся уровне, забивая невероятное количество голов. Текущая форма Салаха никак не связана с Дарвином Нуньесом», — цитирует Sky Клоппа.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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