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Сегодня, 21:11

Клопп: «Мы пропустили два гола со стандартов. Это не очень приятно»

Виталий Косик
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении в матче 1/16 финала Кубка Англии от «Брайтона» (1:2).

«Мы приехали сюда после игры несколько недель назад, когда мы даже не были сами собой. Сегодня мы играли лучше, но пропустили два гола со стандартов, а этого ни в коем случае нельзя допускать. Мы могли лучше действовать в моментах с пропущенными голами. В первом случае мы отбились, но могли бы заблокировать удар. Это не очень приятно. Со временем мы могли бы увидеть положительные моменты, но мы хотели пройти в следующий раунд. Поздравляем «Брайтон», — приводит слова Клоппа BBC.

Соперник «Брайтона» в 1/8 финала Кубка Англии определится после жеребьевки.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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