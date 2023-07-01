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Сегодня, 13:05

Юри Тилеманс объяснил, почему решил перейти в «Астон Виллу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник Юри Тилеманс признался, что решил перейти в «Астон Виллу» после разговора с главным тренером команды Унаи Эмери.

«Когда я немного поговорил с менеджером Унаи Эмери... Его амбиции, его страсть и то, как он руководит командой, произвели на меня впечатление и заставили присоединиться к «Астон Вилле», — приводит слова Тилеманса Euro Foot.

26-летний полузащитник присоединился к новой команде 1 июля.

В прошедшем сезоне Тилеманс провел 37 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Юри Тилеманс
Футбол
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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