Сегодня, 13:51
Бывший футболист «Челси» и сборной России Юрий Жирков отреагировал на решение АПЛ не включать россиян в видеоролик с голами игроков всех национальностей, которые выступали в лиге.
«Без разницы, что с этим роликом, — цитирует «Чемпионат» Жиркова. — Да, Аршавин и Билялетдинов забивали хорошие голы. Но сборную сейчас никуда не допускают — с голами россиян похожая ситуация. Так что комментировать это не имеет смысла».
Всего в ролик попали 103 гола от представителей 103 стран.
В чемпионате Англии из россиян выступали Динияр Билялетдинов, Юрий Жирков, Павел Погребняк, Алексей Смертин, Роман Павлюченко, Дмитрий Харин, Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис.