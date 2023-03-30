Жирков — об отсутствии россиян в видеоролике АПЛ: «Без разницы, что с этим роликом»

Бывший футболист «Челси» и сборной России Юрий Жирков отреагировал на решение АПЛ не включать россиян в видеоролик с голами игроков всех национальностей, которые выступали в лиге.

«Без разницы, что с этим роликом, — цитирует «Чемпионат» Жиркова. — Да, Аршавин и Билялетдинов забивали хорошие голы. Но сборную сейчас никуда не допускают — с голами россиян похожая ситуация. Так что комментировать это не имеет смысла».

Всего в ролик попали 103 гола от представителей 103 стран.

В чемпионате Англии из россиян выступали Динияр Билялетдинов, Юрий Жирков, Павел Погребняк, Алексей Смертин, Роман Павлюченко, Дмитрий Харин, Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис.