Журналист Пирс Морган заявил, что «Арсенал» не готов стать чемпионом АПЛ

Британский журналист Пирс Морган, который является известным болельщиком «Арсенала», заявил, что лондонский клуб не сможет стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

«Еще одно необъяснимо ужасное выступление. Вы не можете проигрывать «Астон Вилле», «Вест Хэму» и «Фулхэму» в течение нескольких недель и рассчитывать на победу в премьер-лиге. Все закончится до того, как наступит 2024 год. К сожалению, именно менталитет игроков дал понять, что они не готовы выиграть чемпионат», — приводит слова Моргана издание Mirror.

31 января «Арсенал» проиграл «Фулхэму» со счетом 1:2. В пяти последних встречах АПЛ у команды Микеля Артемы всего одна победа и один ничейный результат.

По итогам 20 туров «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера «Ливерпуля» на два очка. Всего на один балл от «канониров» отстает их принципиальный соперник «Тоттенхэм».