Прозвище Мессиньо, фантастическая техника и контракт с Nike с 10 лет. «Челси» покупает большого таланта

Эстеван Виллиан готов удивлять.

Селекционная деятельность европейских клубов давно определила основные способы формирования состава и закладку фундамента на будущее. Кто-то, например, делает упор на академию и взращивает звезд сам. Другие, побогаче, этих доноров используют — «пылесосят» голландскую, португальскую и подобные им лиги.

Наиболее универсальный и оттого востребованный путь — найти несовершеннолетнего южноамериканца. Дальше варианта два: либо вести его несколько лет, проверяя уровень на дистанции, либо сделать рискованную ставку и сразу швырнуть на другой континент десятки миллионов евро. Примеров масса — от Роналдо до Неймара и Винисиуса.

С недавних пор популярным решением стало купить какого-нибудь бразильского подростка и оставить в родной команде, пока ему не стукнет 18. Так уже сделал «Реал», который еще полтора года назад отдал за 16-летнего Эндрика за сумму около 50 миллионов евро. Даже «Зенит» в тренде — разорвавший «Спартак» в Кубке Педро тоже был приобретен ощутимо раньше приезда в Санкт-Петербург. Просто ФИФА не разрешает футболистам срываться в другую страну до 18 лет.

Возвращаясь к новичку Мадрида, надо сказать о «Палмейрасе» в целом. Понятно, что почти все бразильские гранды исторически феноменально работают на экспорт. Клуб из Сан-Паулу не исключение. Когда-то именно оттуда в Европу приехал будущий обладатель «Золотого мяча» Ривалдо. И Роберто Карлос. И Кафу тоже, но он и до этого на полгода заглядывал в «Сарагосу». Именно «Палмейрас» надо благодарить за переход Вагнера Лава в ЦСКА.

В 2024 году клуб оказался на пороге самой дорогой продажи в своей истории. Вместе с Эндриком вырос еще один парень, за которого в топ-лигах развернулось настоящее сражение. Как кажется, победитель в нем уже проявился. Больше того, «Челси» сделает Эстевана самым дорогим тинейджером из Южной Америки всех времен. С учетом бонусов цена трансфера составит примерно 65 миллионов евро.

Карьера бразильца, по сути, только началась, поэтому известно о нем довольно мало, но кое-что интересное все же есть. Сначала чисто для протокола полное имя: Эстеван Виллиан Алмейда де Оливейра Гонсалвес. Как принято у латиноамериканцев, юнец уже обзавелся прозвищем, причем безумно претенциозным — Мессиньо. Ярлык нового Месси и до сих пор приклеивается на бесчисленное множество молодых талантов, но чтоб в Бразилии! Это надо было очень постараться.

Эстеван Виллиан и Ричард Шунке. Фото Reuters

Левоногий правый вингер, способный выйти в центре или под нападающим. Сходства есть, но таких примет по всему миру наберется у сотен тысяч игроков. Вот что говорит сам Эстеван: «Имя Мессиньо появилось из-за сравнений с Лео. Я тоже всегда стараюсь держать мяч на ноге. Он, конечно, вдохновлял меня с самого детства, я мечтал быть похожим на него. При просмотре его игры и матчей «Барсы» смотрел, что он делает. Мне нравится Месси, для меня он великий игрок, и я надеюсь, что смогу последовать его примеру».

При этом бразилец отмечает, что не хотел бы развивать историю с прозвищем: «Хочу, чтобы меня называли Эстеван Виллиан, потому что это мое реальное имя. Я собираюсь прославить его на весь мир. Бог дал мне качества, и я хочу ими воспользоваться».

Эстеван родился 24 апреля 2007 года — в день, когда другой футболист, состоявшийся в городе Сан-Паулу, оформлял дубль в полуфинале Лиги чемпионов на «Олд Траффорд». Речь о Кака. Хотя начинал Мессиньо в «Крузейро», в 10 лет оказался в академии клуба. Сейчас будет до невозможности банальное: мальчик с первых тренировок поразил окружающих и очень выделялся среди сверстников. Мы предупреждали, что будет банально. Но есть деталь, которая делает этот абсолютно клишированный сюжет ярче, — 10-летний пацан был так крут, что его подписал Nike, ставший личным спонсором мальчика. Персональный контракт с гигантским брендом. В 10 лет. Да уж, видимо, он действительно в порядке.

В 2021 году семья Эстевана поссорилась с «Крузейро». Отец футболиста со скрипом решал всякие юридические вопросы, связанные с правами на сына, и обвинял клуб в отсутствии поддержки. Тогда и подсуетился «Палмейрас», забрав Мессиньо. Гонсалвес-старший напоследок даже отсудил у «Крузейро» 100 тысяч реалов (чуть больше 1,5 миллиона рублей) за невыполнение финансовых обязательств.

На новом месте взлет только ускорился. В 2022 году 15-летний Мессиньо с командой U17 выиграл чемпионат Бразилии, Кубок страны и чемпионат штата. Судя по всему, смотрелся паренек там получше многих ребят старше него, раз тут же получил приглашение в сборную Бразилии до 17 лет.

В 2023-м сияние растущей звезды пробило границы родины и осветило весь мир. Пока на молодежном уровне. Сначала Эстеван оформил хет-трик в финале чемпионата Бразилии U17 и принес «Палмейрасу» еще один трофей, а потом поехал на юниорский ЧМ, где сделал 3+3 в пяти матчах, хотя начинал турнир запасным. Не забывайте, ему к тому моменту было 16 лет.

Эстеван Виллиан (справа) уходит от игроков «Индепендьенте». Фото Reuters

В январе 2024 года Мессиньо отлично показал себя на Копинье — главном молодежном соревновании Бразилии. Его «Палмейрас» вылетел в 1/16 финала, но сам вингер настрелял четыре гола и отдал два ассиста за пять игр. Тогда-то за футболистом окончательно и выстроилась очередь из Европы. Во взрослой команде он играет с декабря 2023 года. Символично, что дебют в бразильской серии А выпал на матч против «Крузейро».

За Эстеваном приходили «ПСЖ», «МЮ», «Ман Сити» и еще ряд самых топовых клубов, но сам игрок хотел в «Барсу». «Моя мечта — играть за «Барселону». Я считаю себя фанатом клуба, смотрю все матчи. Меня впечатляет игра Ламина Ямаля — он очень хорош для своего возраста. Думаю, мы могли бы играть вместе», — признавался бразилец в прошлом октябре.

Отец Мессиньо посетил базы всех команд, которые делали предложение о трансфере, и особенно восхитился после знакомства с каталонцами. Очевидно, испанский гранд сейчас никак не потянул бы запрашиваемые «Палмейрасом» 60 миллионов евро. А вот «Челси» — вполне. Лондонцы вообще как будто даже не слушают, сколько надо перевести на счет продавца. Просто платят, и все.

По сообщениям многих инсайдеров, включая Фабрицио Романо, клубы уже обо всем договорились. К выбору Эстевана есть вопросы. Много помните молодых бразильских звезд, с ходу заблиставших в АПЛ? Вот именно. А если прибавить к этому ситуацию самого «Челси», где юных бриллиантов (или тех, кто на них когда-то смахивал) на полтора состава набирается, получится не очень сопутствующая росту среда.

В любом случае у Мессиньо есть еще минимум год. За это время нужно окончательно окрепнуть, съездить в основную сборную Бразилии и морально подготовиться к переезду. Последний пункт кажется самым важным. Англия — это всестороннее давление. От фанатов. Собственного ценника. Даже изнутри клуба. И тонкие, эмоциональные, порой хрупкие и инфантильные бразильцы крайне редко вывозят в подобной обстановке. Как бы не оказаться в подборке забытых игроков, которых когда-то называли новыми Месси.