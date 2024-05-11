Коул Палмер был обречен стать звездой. Как мальчик из Манчестера вырос в одного из лучших игроков АПЛ

История нового лидера «Челси».

В последние пару лет «Челси» без разбора разбрасывается огроменными деньгами в поисках будущих звезд. Больше сотни миллионов евро за Энцо и явно переоцененного Кайседо, необъяснимые 70 за Мудрика, совсем странные 60 с лишним за Лавию — всем на момент перехода было около 20 лет. Как вы понимаете, подход пока, мягко говоря, не слишком оправдан.

Но однажды лондонцы попали так точно, что компенсировали если не все предыдущие промахи, то очень многие. 1 сентября 2023 года «Челси» купил у «Манчестер Сити» Коула Палмера за 47 миллионов евро. Сперва трансфер показался похожим на остальные — импульсивное решение перед закрытием окна. За манчестерскую команду полузащитник провел всего 479 минут в АПЛ, поэтому мнения о стоимости сделки разделились. С одной стороны — перебор за игрока, которого Transfermarkt оценивал в два с половиной раза ниже. С другой — гораздо дешевле, чем за большинство остальных котов в мешке.

Если чуть подробней узнать о жизненном и карьерном пути Палмера, станет ясно, что у него не было шансов провалиться. Возможно, случившийся успех чересчур стремителен, но рано или поздно он должен был прийти. Просто получилось рано. Все, начиная с рождения, вело Коула на вершину.

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Происхождение

Палмер родился 6 мая 2002 года в Уайтеншоу — это район Манчестера, в котором по большей части живет средний класс. Семья Коула тоже была таковой, не бедной и не богатой. Что важнее, отец будущей звезды премьер-лиги сам играл в футбол. Большая карьера не сложилась, зато Джермейн Палмер много лет оттарабанил в местной ЛФЛ. Очень уж любит футбол.

Естественно, страсть передалась сыну. Коул с детства лупил по мячу во дворе, тренировался с батей в парке и впитывал рассказы: «Если послушать его, можно подумать, что у него было 20 лет карьеры в АПЛ. Мне не нравится признаваться ему в этом, но отец научил меня всему, что касается футбола, когда я рос. Он стал моим личным Пепом до того, как я встретил Пепа».

А дедушка полузащитника Стерри Коул — вообще из карибской страны Сент-Китс и Невис и переехал в Англию только в 1960 году. Палмер наносит флаг родной страны деда на бутсы в знак уважения к корням. Население островов преимущественно состоит из темнокожих потомков африканских рабов Британии. Представители этой расы генетически предрасположены к прекрасным физическим данным, что хотя бы в какой-то степени не могло не передаться Коулу.

Получается, у нас тут ребенок с природным подарком, которого вырастил одержимый футболом папа. Букмекеры даже не открывали бы линию на выбор Палмером профессии, смысла ноль, все до безобразия очевидно.

Коул Палмер празднует гол в фирменном стиле. Фото Getty Images

Талант

В восемь лет Коул оказался в академии «Сити», хоть и болел все детство за «МЮ». С приходом шейхов дела в гору пошли не только у основы — условия академии стали тысячекратно превосходить всех в Англии. Палмер тогда был тихим мальчиком и первое время нуждался в помощи родителей, чтобы вывезти новую социальную среду.

И они делали все необходимое. Как уже сказано ранее, отец уделял много времени обучению сына футбольным азам, а мать срывалась в любую точку страны по первому требованию, когда ее муж занимался работой. Никто не сомневался в оправданности столь глубокого погружения в занятия пацана, ведь поражать на поле он начал сразу.

Тренеры признавались, что восьмилетний Коул исполнял такое, что не всегда увидишь от игроков вдвое старше. В целом банальная история о жутко перспективном мальчугане, талант которого разглядели, едва он научился ходить, таких сотни. Но в общей картине эта деталь выглядит максимально органичным пазлом.

Дар без желания его развивать — ничто. Теперь мы знаем, что у маленького Палмера было и то, и другое. На данном этапе ничего больше и не нужно, остальные компоненты подключаются позже. К тому же талант сильно пригодился игроку еще до взросления.

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Преодоление

Сколько известно историй легендарных спортсменов, которых жизнь проверяла на прочность? Одни выбрались из беспросветной нищеты, другие прошли через тяжелейшие травмы, в кого-то просто никто не верил. Случай Коула и близко не такой драматичный, как вышеперечисленные, но точно считается за проверку характера на прочность.

Дело в том, что Палмер медленно рос и никак не мог физически окрепнуть, он был самым низким и хилым в команде. Проблема напрягала работников клуба, которые думали об отчислении мальчугана. Помогли две вещи. Первое — талант. Скорее всего, другого ребенка в этой ситуации выгнали бы из академии, но здесь — несомненно одаренный парень. Дали время.

Ну и снова родители. Они не переставали верить, что Коул нагонит сверстников, и в довесок составили ему специальную систему питания. Примерно в 14 лет все резко изменилось. Палмер не просто нагнал, он перегнал многих и вымахал до 189 сантиметров. Испытание пройдено, характер закален.

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Мышление

Оно же ум. Во-первых, параллельно с футбольными достижениями Коул не забивал на учебу и исправно посещал колледж Святого Беды, где в итоге и получил образование. Уже необычно для профессионального футболиста высочайшего уровня, но и это не все.

Помните, как и когда Палмер ушел из «Сити»? Полузащитник не хотел следовать примерам Джейдона Санчо и Джереми Фримпонга, которые слишком рано покинули Манчестер, потому что хотели много играть. Коул понимал, что еще не готов. Футболист планомерно развивался в, вероятно, лучшем клубе мира, а впоследствии и под руководством гениального Гвардиолы.

И только когда Палмер окончательно созрел, глянул в состав команды и поговорил с Пепом — попросил его продать. «Я понял, что готов играть в футбол неделю за неделей. Я просто хотел продемонстрировать свои способности, так как понимал, что больше не хочу сидеть на скамейке. Решение покинуть «Манчестер Сити» далось мне тяжело, все-таки я находился в системе клуба с шести лет. Но, обсудив все с семьей, я решил сделать следующий шаг», — мудро рассуждал Коул.

Сидеть действительно больше не было никакого смысла. Англичанин сделал верный и безумно своевременный шаг, который моментально оправдал себя. В 21 год единицы способны расчетливо подходить к программированию карьеры, грамотно взвешивая за и против. А о выходе из зоны комфорта и говорить нечего.

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Стечение обстоятельств

Если хотите, называйте везением, но это кажется менее корректным вариантом. Палмера захотел именно проблемный «Челси», который можно и нужно тащить. Конкретнее: команде не хватало вот такого эффективного движка. Неугомонного и голодного.

Почеттино быстро все понял: «Помню, как мы впервые встретились в моем офисе с Палмером. Между нами сразу возникла связь, он мне доверял. У Коула потрясающий менталитет». Как все сложилось, а? Будто две линии встретились в одной точке: восходящая Коула и падающая «Челси».

Они многое дают друг другу, непонятно, кто больше. Игрок наконец получил возможность солировать, местами дирижировать. А профит клуба лучше всего опишут цифры. 30 баллов по системе «гол+пас» — ранее только два футболиста не старше 22 лет в истории АПЛ делали то же самое, Роналду и Холанн. Палмер занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата и находится на том же месте по действиям, ведущим к удару. У него пятый показатель xG в лиге, так он еще и реализует больше нужного.

Удары, передачи, продвижение мяча на ведении — полузащитник входит в 10% лучших в мире на своей позиции во всех аспектах. А еще лондонцы получили элитного пенальтиста. Навык клепать голы с 11 метров Коул приобрел еще в молодежке, где вообще не мазал, а на взрослом уровне у него девять реализованных ударов из девяти (все в текущем сезоне АПЛ).

Ментальность

Раз заговорили о молодежке, продолжим. Там в Палмере зародились лидерские качества и появилось не по годам уверенное спокойствие. Выше написано, что Коул был тихоней, но это прошло вместе с недостатком сантиметров в росте. Молодой Палмер — хладнокровный вожак.

В сезоне-2019/20 полузащитник капитанил в команде U18, которая выиграла чемпионат и Кубок Англии, а на победном молодежном Евро-2023 занял второе место по «гол+пас», отдав результативную передачу в финале. Да можно просто посмотреть, как Коул выглядит во время матчей за «Челси» — минимум нервов. Не просто так его называют Cold Palmer — Холодный Палмер. Идеальное описание его характера, подкрепленное и фирменным празднованием забитых мячей, когда Коул обнимает себя за плечи, будто мерзнет.

А случай с пенальти «Эвертону»? Палмер просто взял мяч в руки и точно знал, что никому его не отдаст. Даже разговаривать ни с кем по этому поводу не стал. Болтовней занялся Конор Галлахер, который объяснил одноклубнику Николасу Джексону, кто в команде лучше всех бьет с точки.

Талантливый, генетически предрасположенный к спорту, умный, уверенный в себе, спокойный футболист с уникальным характером. Судя по всему, перед нами далеко не праймовая версия Коула Палмера. Возможно, футбольный мир убедится в этом уже на чемпионате Европы. Ну пугающий же потенциал!