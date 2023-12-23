«Канониры» и «Ливерпуль» разошлись миром.

В прошлом туре АПЛ «Арсенал» буквально уничтожил симпатичный «Брайтон». Прессинг и атакующие комбинации «чаек» не работали, а лондонцы чуть ли не каждую минуту устремлялись в молниеносные контратаки. Параллельно «Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед»: по xG наиграли минимум на два мяча, но у команды Клоппа все-таки были большие проблемы в позиционных атаках — большинство ударов представляли собой дальние выстрелы из-за штрафной. Онана прекрасно справлялся с угрозой и помог увезти ничью с «Энфилда».

Перед игрой Артета показался себя крайне амбициозным: «Мы делали это на «Олд Траффорд», делали на «Стэмфорд Бридж» и во многих других местах, где не получалось годами. «Ливерпуль» — следующий вызов. Нужно поехать туда и победить. Если хочешь быть на вершине, нужно ехать туда и доминировать. Именно это мы и попытаемся сделать».

«Арсенал» моментально открыл счет и чуть не привез пенальти

«Арсенал» начал мега-активно: сначала Сака опасно прострелил в штрафную Алиссона, после чего Райс чуть не попал в створ, подключившись вторым темпом. А уже через две минуты Габриэл открыл счет после передачи Эдегора со штрафного. Бразилец в стиле Майкла Джордана вспарил вверх над соперниками и головой внес мяч в сетку. Арбитры сначала сомневались в правильном положении защитника, но после минутной проверки гол засчитали.

Однако быстрый гол еще ни о чем не говорил: «Ливерпуль» семь раз отыгрывался после того, как пропускал первым — четыре победы и три ничьи. Хотя на 9-й минуте Хаверц мог удвоить преимущество: классно прочитал передачу защитников и ногой прервал пас. Если бы мяч сильнее отскочил от ноги немца, то это мог быть голевой момент.

Защитник «Арсенала» Габриэл открыл счет в матче. Фото Reuters

На 14-й минуте Салах мог сравнять счет, но, оказавшись один у штанги ворот Райи, попал в сетку с внешней стороны. Чуть позже «Ливерпуль» чуть не заработал пенальти: Эдегор в штрафной рукой остановил мяч, но судьи почему-то проигнорировали эпизод.

На 29-й Салах отомстил за неназначенный пенальти: фирменным смещением в центр от Зинченко поразил ближний верхний угол. Отметим ассист Трента — англичанин оформил отличную закидушку со своей половины поля. Именно против лондонцев у Трента больше всего голевых передач — семь штук.

Мохамед Салах сравнял счет. Фото Reuters

Под конец тайма «Арсенал» мог нанести ответный удар: Сака выбежал один на один с Алиссоном, но не смог переиграть вратаря. Мяч в штрафной отскочил к Мартинелли, но и бразильский форвард не смог попасть в створ.

Трент загубил острейший момент после грубой ошибки «Арсенала»

Во второй половине живее выглядели уже хозяева: сначала опасный удар по игрокам соперника нанес Салах, а вскоре в штрафную забежал Джо Гомес, который бил в дальний угол. Сам же Гомес появился на поле посреди первого тайма — он заменил травмировавшегося Цимикаса. На 67-й минуте поле из-за повреждения покинул и Луис Диас. Ждем порцию агрессивных комментариев Клоппа по поводу календаря?

На 72-й «Арсенал» закосплеил московский «Спартак» и легендарный мем «Помогите». Игроки красно-белых не поделили мяч после отскока с углового и Салах повел партнеров в контратаку против одного защитника. У Мо было четыре варианта для паса, но он предпочел отдать мяч под удар Тренту, который зарядил в перекладину.

Трент Александер-Арнольд бьет в перекладину. Фото Reuters

На 81-й судья, видимо, в отместку за непоставленный пенальти после руки Эдегора проигнорировал падение Троссара после контакта с Трентом. Затем Хаверц внешней стороной стопы пытался закрутить мяч в ближний угол, но в итоге и в створ не попал, и угловой не сумел заработать.

В целом последние 15 минут были за «Арсеналом». Лондонцы чаще проводили позиционные атаки, зарабатывали стандарты и почти не позволяли любимцам «Энфилда» убегать в контратаки. Даже вышедший на замену Нуньес не перевернул игру, хотя в этом сезоне он, возможно, главный джокер Европы.

«Арсенал» закрепился на первой строчке, опережая «Ливерпуль» на четыре очка. Больше всего этой ничьей, кажется, расстроились в «Астон Вилле»: если бы они обыграли «Шеффилд», то вырвались бы на первое место в таблице.