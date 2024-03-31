Биография Криштиану Роналду: история звездного бомбардира из Португалии

Его назвали в честь президента США.

Криштиану Роналду — игрок «Аль-Насра» (Саудовская Аравия) и сборной Португалии. Пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании, Италии, победитель чемпионата Европы-2016 и Лиги наций-2018/19. Главные личные достижения — пять «Золотых мячей» и три приза ФИФА лучшему футболисту года, четыре «Золотые бутсы» лучшему бомбардиру клубного сезона.

Криштиану Роналду является рекордсменом по количеству забитых мячей на уровне сборных.

Имя: Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру

Дата рождения: 5 февраля 1985 года

Где родился: Фуншал, Португалия

Рост: 187 см

Вес: 84 кг

Семейное положение: гражданский брак

Прозвище: Ронни, КриРо, CR, CR7

Амплуа: крайний полузащитник, нападающий

Детство и начало карьеры Криштиану Роналду

Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года на португальском острове Мадейра, в городе Фуншал с населением около 112 тысяч человек. Семья Роналду была небогатой: мама Мария Долореш душ Сантуш Авейру работала поваром, папа Жозе Диниш Авейру — садовником. Криштиану был четвертым ребенком в семье — у Роналду есть старший брат Уго и две сестры Эльма и Лилиана Катя.

Детские фотографии Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Полное имя Криштиану — Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Многие думают, что Криштиану Роналду — это имя и фамилия, но это не так. Фамилия футболиста — Авейру, а Криштиану Роналду — двойное имя. Роналду — в честь президента США Рональда Рейгана, поклонником которого был отец футболиста.

В 8 лет Роналду попал в академию «Андориньи», где его отец подрабатывал администратором. Через два года португалец оказался в «Насьонале», откуда его в 1997 году забрал лиссабонский «Спортинг».

Детские футбольные фотографии Криштиану Роналду. Фото Соцсети

В детстве Криштиану звали «Абелинья», на португальском это значит «Пчелка». Прозвище футболист заслужил за скромные габариты и невероятную работоспособность.

Клубная карьера Криштиану Роналду

Свою карьеру на профессиональном уровне Роналду начал на родине в Португалии, в «Спортинге». Также он выступал и завоевывал трофеи с легендарными клубами Англии, Испании и Италии — «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и «Ювентусом». После возвращения и скандального разрыва с «МЮ» звездный форвард отправился в Саудовскую Аравию.

Роналду в «Спортинге»: дебют и первый гол в 16 лет

В «Спортинге» Криштиану было нелегко — партнеры по команде постоянно дразнили его из-за диалекта. Каждый вечер Роналду звонил маме с просьбой забрать его домой. Потом футболист признавался, что это его закалило и позволило без проблем освоиться в Англии и заиграть в «Манчестер Юнайтед».

В 2001 году Роналду дебютировал в лиссабонском клубе в товарищеском матче против «Атлетико» из Лиссабона и забил гол. За португальскую команду Криштиану выступал всего сезон. В общей сложности Криштиану принял участие в 31 матче «Спортинга», забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

В начале лета 2003 года на молодого игрока обратил внимание главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.

Роналду в «Манчестер Юнайтед»: коллекция трофеев и первый «Золотой мяч»

Нападающий стал игроком «Манчестер Юнайтед» 12 августа 2003 года. «Красные дьяволы» заплатили за Роналду 12 миллионов фунтов стерлингов. Сделка состоялась после товарищеского матча между «Спортингом» и «МЮ», в котором португальцы победили 3:1, а Криштиану сделал голевую передачу.

«Оглядываясь назад, я вижу, как он 17-летним пареньком приехал в «Манчестер Юнайтед», — говорил Алекс Фергюсон. — Помню его невероятный прогресс как человека и спортсмена. Я благодарю семью Роналду, они все молодцы. Для меня было большим удовольствием видеть, как он работает и прогрессирует».

16 августа Роналду дебютировал в новой команде в матче с «Болтоном» (4:0). Первый гол в английском клубе португалец забил в ноябре в игре против «Портсмута» (3:0).

В своем дебютном сезоне-2003/04 в «Манчестер Юнайтед» Роналду провел 40 матчей, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

В сезоне-2004/05 Криштиану принял участие в 50 играх «МЮ», забил девять голов и отдал девять результативных передач.

В сезоне-2005/06 португальский нападающий забил 12 мячей и сделал восемь голевых пасов в 47 матчах клуба во всех турнирах.

В сезоне-2006/07 Роналду сыграл в «МЮ» 53 матча, в которых забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

«Я помню, как однажды Фергюсон уничтожил его, — говорил экс-защитник «МЮ» Патрис Эвра в интервью Betfair. — Тогда Криштиану неважно сыграл против «Челси», и Фергюсон сказал ему: «Легко сделать хет-трик против «Болтона» или «Блэкберна», но как насчет больших игр?» Это был трудный момент... Внезапно после этого, я помню, Криштиану начал забивать в важных матчах, потом он стал другим игроком. Фергюсон пошел дальше и сказал ему, что он не вингер, а нападающий, и с его способностями он должен забивать два или три гола за игру, и его не волнуют финты и мастерство, он сказал: «Забудь об этом, нужно забивать голы». В том сезоне Роналду забил 42 гола».

В сезоне-2007/08 форвард забил 42 мяча и отдал 8 голевых передач в 49 играх английской команды. Криштиану забил гол в победном финале Лиги чемпионов с «Челси» в Москве на стадионе «Лужники» (1:1, пенальти 6:5).

В заключительном сезоне-2008/09 в «МЮ» перед сменой клуба Роналду сыграл 56 матчей, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач. Команда Алекса Фергюсона снова вышла в финал ЛЧ и проиграла «Барселоне» (0:2).

В составе «МЮ» в период с 2003-го по 2009 год Криштиану завоевал все главные трофеи на клубном уровне и превратился в звезду мирового масштаба. С ним команда выиграла чемпионат Англии (трижды), Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги (дважды), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира.

В 23 года Роналду впервые получил «Золотой мяч» лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football, опередив в голосовании Лионеля Месси и Фернандо Торреса.

Криштиану Роналду в матче «МЮ» против «Челси» в финале Лиги чемпионов-2008 в Москве. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Роналду в «Реале»: переход за 94 миллиона евро, новые титулы и рекорды

1 июля 2009 года Роналду перешел из «МЮ» в мадридский «Реал». Сумма трансфера составила 94 миллиона евро. На тот момент Криштиану стал самым дорогим футболистом в мире. Контракт испанского топ-клуба с португальцем был рассчитан до 2015 года. Его зарплата составляла примерно 11 миллионов евро в год. Прописанная сумма отступных — миллиард евро.

6 июля на презентацию Роналду на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде пришло около 80 тысяч человек. Звездный португалец взял девятый номер, так как семерка была занята Раулем. Уже в первом сезоне Роналду забил 33 гола в 35 матчах «сливочных» и стал лучшим бомбардиром команды.

После ухода Рауля в сезоне-2010/11 Роналду взял седьмой номер и продолжил демонстрировать высокую результативность. Криштиану понадобился 51 матч, чтобы преодолеть отметку в 50 голов за «королевский клуб». Несмотря на голевую феерию, португалец не вошел даже в тройку претендентов на «Золотой мяч».

В сезоне-2011/12 Роналду побил свой рекорд результативности и забил 60 голов во всех турнирах. Однако это не помогло «Реалу» выиграть Лигу чемпионов — мадридцы в полуфинале уступили «Баварии». «Королевский клуб» впервые за четыре года завоевал чемпионство в лиге. Однако и этого оказалось мало, чтобы выиграть конкуренцию у Месси в борьбе за «Золотой мяч».

«Впервые он сыграл большой матч нападающим против «Барселоны» в финале Кубка [в 2011-м], где забил удивительный гол потрясающим ударом головой в дополнительное время, — рассказывал бывший тренер «Реала» Жозе Моуринью. — Вероятно, именно тогда у людей впервые возникло ощущение, что зверь может быть бомбардиром, а не просто чистым вингером».

В сезоне-2012/13 Роналду во всех турнирах с «Реалом» в 55 матчах забил 55 голов и сделал 13 результативных передач.

Сезон-2013/14 получился одним из самых удачных в карьере Криштиану. «Реал» вместе с ним выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Португалец забил 51 гол и сделал 17 результативных передач в 47 играх мадридцев, забрал «Золотой мяч» и «Золотую бутсу».

В сезоне-2014/15 Роналду в 54 матчах «Реала» забил 61 гол при 23 результативных передачах.

В сезоне-2015/16 Криштиану провел 48 игр в мадридской команде, забил 51 гол и сделал 15 голевых передач.

«Футбол — это моя жизнь, моя самая большая страсть и удовольствие. ... Каждый день мы слышим жалобы людей на то, что они не любят свою работу, а работают только для того, чтобы заработать деньги. В моем случае я благодарю Бога за то, что он дал мне возможность заниматься любимым делом», — говорил Роналду.

В сезоне-2016/17 португальский нападающий отметился 42 забитыми мячами при 12 результативных передачах в 46 матчах «Реала» во всех турнирах.

В заключительном сезоне-2017/18 в составе «галактикос» Роналду сыграл 44 матча, забил 44 гола и отдал 8 голевых передач.

Игра Роналду помогла «Реалу» завоевать еще три кубка Лиги чемпионов — с 2015-го по 2018 год, сам нападающий за это время взял еще два «Золотых мяча» и одну «Золотую бутсу». Общее число его побед в ЛЧ выросло до пяти (четыре в Мадриде, одно — с «МЮ»).

Роналду в «Ювентусе»: переход за 117 миллионов евро и три сезона

В июле 2018 года Роналду заключил контракт на четыре года с туринским «Ювентусом». Сумма трансфера португальца составила 117 миллионов евро, стала самой большой для игрока старше 30 лет и самой большой в итальянском футболе.

В январе 2019-го Криштиану завоевал первый трофей в составе новой команды — его единственный гол в матче принес «Юве» победу над «Миланом» (1:0) в Суперкубке Италии. В том же году черно-белые взяли скудетто. В общей сложности в сезоне-2018/19 форвард провел 43 игры, забил 23 гола и сделал 11 результативных передач.

«Роналду — экстраординарный игрок и умный футболист, — говорил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. — На нем будет даже больше ответственности, чем несколько лет назад, когда у нас была более опытная команда. В дополнение к тому, что ему требуется проявить свои лучшие качества на поле, я ожидаю выполнения им некоторых обязанностей вне поля, проявления человеческих качеств».

В сезоне-2019/20 Роналду принял участие в 46 матчах туринской команды, забил 37 голов и сделал 7 голевых передач.

В сезоне-2020/21 нападающий сыграл 44 матча «бьянконери», отметился 36 забитыми мячами и 4 пасами.

За три года в «Ювентусе» Роналду выиграл два скудетто, Кубок и два Суперкубка Италии. Летом 2021 года начали появляться слухи о переходе Роналду в «Манчестер Сити», но в последний момент «горожане» отказались от сделки. В итоге Криштиану вернулся в «МЮ».

Возвращение Роналду в «МЮ»: скандальное интервью и разрыв контракта

31 августа 2021 года Роналду присоединился к «Манчестер Юнайтед», сумма трансфера из «Ювентуса» составила 17 миллионов евро.

11 сентября 2021-го Криштиану провел первый матч после возвращения, оформил дубль и принес команде победу над «Ньюкаслом» (4:1). В декабре португалец забил 800-й и 801-й голы в карьере и стал первым футболистом, преодолевшим планку в 800 забитых мячей.

В сезоне-2021/22 Роналду сыграл в 39 матчах «МЮ», забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи. Манкунианцы заняли шестое место в турнирной таблице АПЛ с 58 очками, что позволило им выйти в Лигу Европы.

В сезоне-2022/23 Криштиану впервые за карьеру пропустил розыгрыш Лиги чемпионов. Португалец провел всего 16 игр за «красных дьяволов», забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Роналду редко попадал в стартовый состав команды при новом тренере Эрике тен Хаге. Голландский специалист предпочитал португальцу Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля. Одной из причин было то, что звездный форвард плохо участвовал в прессинге. Нападающий высказывал недовольство в связи с данным решением тренера и позицией руководства «МЮ».

Отношения между «Манчестер Юнайтед» и Криштиану испортились окончательно в ноябре перед чемпионатом мира-2022 в Катаре. Роналду дал резонансное интервью известному спортивному журналисту Пирсу Моргану, в резкой форме раскритиковал «МЮ» и команду. Португалец заявил, что не считает тренером Ральфа Рангника, прошелся по одноклубникам, намекнул на предательство со стороны людей из клуба. По словам футболиста, тен Хаг его не уважал.

«МЮ» отреагировал разрывом контракта Роналду.

Криштиану Роналду с детьми во время представления в составе «Аль-Насра». Фото Global Look Press

Роналду и «Аль-Наср»: переезд в Саудовскую Аравию, рекордная зарплата и Кубок арабских чемпионов

30 декабря 2022 года было объявлено о переходе Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Клуб подписал контракт с Криштиану на 2,5 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, годовая зарплата нападающего составила 200 миллионов евро — самая большая в истории мирового футбола.

В сезоне-2022/23 Роналду провел 19 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и сделал две результативные передачи. Форвард помог клубу взять серебро в чемпионате Саудовской Аравии.

В сезоне-2023/24 Криштиану вместе с «Аль-Насром» выиграл Кубок арабских чемпионов. В финале турнира команда победила «Аль-Хиляль» со счетом 2:1. Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов с шестью забитыми мячами.

Криштиану Роналду с кубком чемпионов Европы после финала-2016. Фото Global Look Press

Карьера Роналду в сборной Португалии

Криштиану Роналду является рекордсменом сборной Португалии по числу матчей и голов, лучшим бомбардиром в истории национальных команд. Со своей сборной форвард был вице-чемпионом и чемпионом Европы, выиграл первый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

Первый матч Криштиану в сборной и дебют на Евро-2004

Роналду дебютировал в сборной Португалии в возрасте 18 лет в товарищеской игре со сборной Казахстана 20 августа 2003 года. Молодой футболист появился на поле во втором тайме и был признан лучшим игроком матча.

В 2004 году Роналду попал в заявку на домашний для Португалии чемпионат Европы и в первом матче группового турнира забил гол в ворота Греции, но это не спасло хозяев от поражения со счетом 1:2. Сборная Португалии вышла из группы А с первого места, набрав 6 очков, в двух других играх групповой стадии команда обыграла Россию (2:0) и Испанию (1:0).

В четвертьфинале Евро-2004 сборная Португалии в серии пенальти переиграла Англию (2:2, пенальти 6:5). Роналду реализовал один из 11-метровых. В полуфинале португальцы прошли Нидерланды (2:0), а Криштиану забил один из голов.

В финале Евро-2004 сборная Португалии уступила Греции со счетом 0:1. По итогам турнира Роналду вошел в символическую сборную чемпионата. Криштиану провел шесть матчей на Евро-2004, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Криштиану Роналду после поражения в финале Евро-2004 от сборной Греции. Фото Global Look Press

Бронза Евро-2012 и матчи на чемпионате мира

На чемпионате мира-2006 в Германии португальцы проиграли в полуфинале Франции (0:1) и в матче за третье место уступили хозяевам турнира немцам (1:3). Роналду провел на турнире шесть матчей и забил один гол в ворота Ирана (2:0).

На Евро-2008 Португалия вышла в четвертьфинал и в первом раунде плей-офф вылетела после поражения от Германии (2:3). На турнире Роналду сыграл три матча, забил гол и сделал три результативных паса.

Выступление на ЧМ-2010 Португалия закончила в 1/8 финала, уступив будущему чемпиону — Испании (0:1). На чемпионате мира в ЮАР Роналду был капитаном своей национальной команды. Криштиану провел четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной передачей.

На Евро-2012 португальцы вновь уступили испанцам — на этот раз в полуфинале (0:0, пенальти 2:4), после чего получили бронзовые медали. Роналду на чемпионате Европы в Польше и Украине в пяти матчах забил три гола.

Чемпионат мира-2014 в Бразилии получился для португальцев провальным, они не вышли из группы G и пропустили в плей-офф сборные Германии и США. Роналду сыграл на турнире три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Триумф Португалии на Евро-2016

Португалия стала чемпионом Европы в 2016 году, турнир прошел во Франции. Португальцы заняли третье место в группе F, сыграв вничью с Исландией (1:1), Австрией (0:0) и Венгрией (3:3).

На пути к финалу Роналду и компания прошли в плей-офф Хорватию (1:0), Польшу (1:1, пенальти 5:3) и Уэльс (2:0). В решающем матче команда Фернанду Сантуша победила Францию (1:0).

В финале Роналду получил травму на 25-й минуте и покинул поле на носилках, но затем вернулся на скамейку запасных и активно подсказывал партнерам из технической зоны. Победный гол в дополнительное время забил Эдер (на 109-й минуте). Роналду на Евро-2016 забил три гола и получил «Серебряную бутсу» второму бомбардиру турнира.

«Вероятно, это самый важный трофей в моей карьере, — говорил Роналду о победе на Евро-2016. — Выиграть что-то для своей страны — в такие моменты ты растешь, когда у тебя есть семья, друзья. Ты растешь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово».

Лучший бомбардир Евро-2020 и рекордсмен ЧМ

На чемпионате мира-2018 в России сборная Португалии заняла второе место в группе B: сыграла вничью с Испанией (3:3), победила Марокко (1:0) и поделила очки с Ираном (1:1). В 1/8 финала ЧМ-2018 португальцы уступили Уругваю (1:2). На счету Роналду на чемпионате мира — четыре матча и четыре гола, его команда базировалась в России на базе в подмосковном Кратово.

После ЧМ-2018 Роналду пропустил весь групповой турнир Лиги наций-2018/19. Криштиану появился на поле в футболке сборной Португалии впервые после турнира в России в матче полуфинала «Финала четырех» Лиги наций против Швейцарии (3:1) и оформил хет-трик. В финале Португалия с минимальным перевесом победила Нидерланды (1:0) и завоевала первый трофей нового турнира УЕФА.

На Евро-2020 летом 2021 года португальцы в группе разгромили Венгрию (3:0), уступили Германии (2:4) и сыграли вничью с Францией (2:2). Команда Роналду вышла в 1/8 финала с третьего места и в первом раунде плей-офф проиграла Бельгии (0:1). Криштиану с пятью мячами стал лучшим бомбардиром турнира.

На чемпионате мира-2022 Португалия заняла первое место в группе, опередив Корею, Уругвай и Гану. Во всех трех матчах группы Роналду выходил в стартовом составе. В игре с Ганой форвард забил гол с пенальти (3:2) и стал первым футболистом, который отличился на пяти ЧМ. В 1/8 финала португальцы разгромили Швейцарию (6:1), а Криштиану в этой игре остался в запасе и вышел только на замену. В четвертьфинале португальская сборная потерпела поражение от Марокко (0:1). Матч с марокканцами нападающий также начал на скамейке запасных. После игры телекамеры запечатлели момент ухода капитана в подтрибунное помещение: форвард заплакал после проигрыша. На ЧМ-2022 в Катаре Роналду провел пять матчей и забил один гол. При этом главный оппонент Криштиану Месси дошел до финала ЧМ-2022, его сборная Аргентины в серии пенальти драматичного матча обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2).

Криштиану Роналду с «Золотыми мячами». Фото Global Look Press

Достижения и рекорды Роналду

Сборная Португалии

чемпион Европы (2016)

победитель Лиги наций УЕФА (2018/19)

вице-чемпион Европы (2004)

бронзовый призер чемпионата Европы (2012)

бронзовый призер Кубка конфедераций (2017)

«Манчестер Юнайтед»

трехкратный чемпион Англии (2007, 2008, 2009)

обладатель Кубка Англии (2003/04)

двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги (2005/06, 2008/09)

победитель Лиги чемпионов (2007/08)

двукратный обладатель Суперкубка Англии (2007, 2008)

победитель клубного чемпионата мира (2008)

«Реал»

двукратный чемпион Испании (2011/12, 2016/17)

двукратный обладатель Кубка Испании (2010/11, 2013/14)

двукратный обладатель Суперкубка Испании (2012, 2017)

четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017)

трехкратный победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017)

«Ювентус»

двукратный чемпион Италии (2018/19, 2019/20)

обладатель Кубка Италии (2020/21)

двукратный обладатель Суперкубка Италии (2018, 2020)

«Аль-Наср»

победитель Арабской Лиги чемпионов (2023)

Личные награды

трехкратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football (2008, 2016, 2017)

двукратный обладатель «Золотого мяча ФИФА» (2013, 2014)

лучший футболист мира по версии ФИФА (2008, 2016, 2017)

лучший футболист мира по версии FIFPro (2008)

обладатель «Золотой бутсы» (2008, 2011, 2014, 2015)

лучший футболист Португалии за границей (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

лучший бомбардир Лиги чемпионов (2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

лучший бомбардир чемпионата Европы (2012)

лучший бомбардир чемпионата Англии (2008)

лучший бомбардир чемпионата Испании (2011, 2014, 2015)

лучший бомбардир чемпионата Италии (2021)

игрок символической сборной XXI века по версии УЕФА

Рекорды (на март 2024 года)

лучший бомбардир в истории сборных — 128 голов

рекордсмен по числу матчей за сборную — 206 игр

лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы — 14 голов

рекордсмен по количеству чемпионатов Европы, на которых забивал мячи — 5

лучший бомбардир в истории отборочных турниров чемпионата Европы — 25 голов

лучший бомбардир в истории сборной Португалии — 128 голов

лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов — 140 голов

лучший бомбардир в истории еврокубков — 145 голов

рекордсмен Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов по количеству голов в одном сезоне — 17 (2013/14)

первый футболист, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов

первый футболист, забивший 100 голов в Лиге чемпионов

первый футболист, забивший 100 голов в Лиге чемпионов за один клуб («Реал»)

лучший ассистент в истории Лиги чемпионов — 42 голевые передачи

рекордсмен Лиги чемпионов УЕФА по количеству голов на групповом этапе в одном сезоне — 11 голов

рекордсмен по количеству реализованных пенальти в Лиге чемпионов — 18

единственный игрок в истории Лиги чемпионов, забивавший голы в 11 матчах подряд

единственный игрок, забивший в трех финалах Лиги чемпионов

лучший бомбардир в истории «Реала» — 450 голов

лучший бомбардир «Реала» в чемпионате Испании — 311 голов

лучший бомбардир «Реала» в еврокубках — 105 голов

рекордсмен «Реала» по количеству забитых мячей в сезоне — 61 гол

рекордсмен «Ювентуса» по количеству забитых мячей в сезоне — 37 голов

лучший бомбардир в истории мадридского дерби между «Реалом» и «Атлетико» — 22 гола

рекордсмен чемпионата Испании по количеству реализованных пенальти — 61

рекордсмен испанского футбола по количеству хет-триков во всех соревнованиях — 44

рекордсмен «Реала» по количеству хет-триков в чемпионате Испании — 34

рекордсмен по количеству матчей класико между «Реалом» и «Барселоны» с забитыми голами — 18

первый футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото Соцсети

Личная жизнь Криштиану

До 2010 года у Роналду было несколько непродолжительных романов. В «Спортинге» Криштиану встречался с Жорданой Жардел — младшей сестрой партнера по команде. После переезда в Англию в «МЮ» Роналду имел роман с британской моделью Джеммой Аткинсон.

Девушками звездного футболиста в разное время также были испанская модель Нерейда Гальярдо, ведущая клубного канала «Реала» Люсия Виллалон, сестра Жулиана Беллетти Луана, чилийская модель Даниэлла Чавес, венесуэльская красотка Александра Мендес и модель Дезире Кордеро, которая в 2014 году выиграла конкурс «Мисс Испания».

В 2010 году Роналду познакомился с российской моделью Ириной Шейк. Известному футболисту пришлось проявить множество знаков внимания, чтобы завоевать девушку. В 2015 году Криштиану и Ирина расстались после пяти лет отношений.

У португальского форварда есть три ребенка от суррогатных матерей — первенец Криштиану Роналду-младший (родился в июне 2010 года) и двойняшки Мэтью и Ева (родились в июне 2017 года).

В 2016 году Криштиану познакомился с испанкой аргентинского происхождения Джорджиной Родригес в магазине Gucci в Мадриде, где она работала продавцом. В ноябре 2017-го у пары родилась девочка Алана Мартина. В апреле 2022 года девушка сообщила о рождении дочери по имени Белла Эмеральда. На следующий день Криштиану заявил, что у пары скончался новорожденный сын.

Роналду и Родригес не проводили брачную церемонию. В конце января 2022 года Криштиану в документальном реалити-шоу «Я — Джорджина» на Netflix заявил: он сыграет свадьбу с Джорджиной в будущем, но не назвал примерную дату.

«Я всегда говорю ей: «Когда что-то перещелкнет». Как и во многих других случаях нашей жизни. Она понимает. Через год, через полгода или через месяц. Я уверен на 1000 процентов, что свадьба будет», — сказал Роналду.

Криштиану Роналду вместе с семьей на отдыхе. Фото Соцсети

Сколько зарабатывает Роналду

Зарплата Криштиану Роналду в «Аль-Насре» составляет 200 миллионов евро в год. Португалец является самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе. При этом форвард имеет пожизненный контракт со спортивным брендом Nike. По нему нападающий получает 23 миллиона долларов в год. Еще один миллион долларов Криштиану зарабатывает благодаря соглашению с компанией Armani.

Кроме того, у Роналду есть собственный бренд одежды CR7. Каждый год от продаж форвард получает примерно 10 миллионов долларов. У футболиста также есть сеть отелей Pestana в ряде стран, включая Португалию, Испанию, США и Марокко.

По данным Forbes за осень 2023 года, Роналду зарабатывает около 60 миллионов евро за пределами футбольного поля. Криштиану также возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов за последние десять лет. Его суммарный заработок за этот период составляет 961 миллион долларов. Общее состояние португальца оценивается в сумму более одного миллиарда.

Как утверждают итальянские журналисты La Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» годовая зарплата Роналду составляла 64 миллиона долларов до выплаты налогов. При этом в «Реале» за сезон денежная выплата была в размере 66 миллионов долларов без учета налогов и бонусов. Во время второго пришествия в «МЮ» форвард получал примерно 31,1 миллиона евро в год, утверждает портал Sporrac.

Соцсети Криштиану Роналду

Роналду является самым популярным человеком мира по числу подписчиков в Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где он преодолел отметку в 600 миллионов. Также у Криштиану есть активный профиль в Facebook * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) с более чем 150 миллионами читателей и X (бывший Twitter) с более чем 100 миллионами подписчиков.