Тен Хаг за сезон выстроил систему. «МЮ» — в Лиге чемпионов, а с Кейном и Райсом бросит вызов Гвардиоле

Разгром «Челси» обеспечил «красным дьяволам» участие в главном еврокубке.

Еще недавно казалось, что завершающий тур чемпионата Англии превратится в серию непредсказуемых триллеров, но в последнее время число интриг неуклонно снижалось. «Манчестер Сити» на крейсерской скорости обошел в борьбе за титул «Арсенал», который утешится возвращением в Лигу чемпионов. Там же спустя много лет сыграет «Ньюкасл», а в среду «Брайтон» обеспечил себе Лигу Европы в первом в истории еврокубковом сезоне.

Гарантированно доживет до воскресенья вопрос с Лигой конференций, куда отправятся «Астон Вилла» либо «Тоттенхэм». «Шпорам» это вряд ли интересно, так что лучше поставить на Унаи Эмери, превратившего бирмингемцев в команду, которой они и должны были быть с учетом подбора исполнителей. Однако при Стивене Джеррарде системой и не пахло, а испанец очень быстро все выстроил. Да еще и приняв «Виллу» по ходу сезона.

Так что Эмери отчасти превзошел Эрика тен Хага, только итоги подводят за полноценный сезон. А его голландец может смело записать себе в актив. Да, начиналось все со скрипом. После стартовых 1:2 от «Брайтона» и 0:4 в гостях у «Брентфорда» на нового тренера «красных дьяволов» было больно смотреть. Потом случился скандал с Криштиану Роналду, но он скорее пошел команде на пользу. А Рэшфорд, отклонив прошлым летом все приглашения и поверив тен Хагу, выдал самый яркий сезон в карьере.

Антони и Каземиро. Фото Reuters

Но главное — с приходом голландца появилась стратегия и выстроилась система. То, о чем тен Хаг рассуждал перед игрой с «Челси», отвечая на вопрос о сложностях синих, несмотря на колоссальные траты нового владельца Тодда Боэли. «Нужно принимать правильные решения. Когда нет верной стратегии, деньги не работают», — говорил тренер «МЮ», при котором у манкунианцев появился запас прочности, позволивший пережить даже 0:7 на «Энфилде».

«Дьяволы» на длительный срок лишались Эриксена, которого удалось очень гармонично совместить с Бруну Фернандешем. Одновременно теряли лучшую пару центральных защитников Варан — Лисандро Мартинес, вынужденно вытащив из глухого запаса Магуайра (в которого в Англии, кажется, верит только главный тренер сборной Гарет Саутгейт). Выбывали из строя Рэшфорд и раскрывшийся в центре обороны Шоу.

И не случилось ничего страшного, кроме унизительного вылета из Лиги Европы от «Севильи», когда все кадровые проблемы сошлись в один момент. Но система — пусть порой и со скрипом — продолжала давать результаты, которых с точки зрения статистики не было со времен Алекса Фергюсона.

Точно так же в «Арсенале» при каждом удобном случае вспоминали лучшие годы Арсена Венгера. Но, как сейчас модно говорить, есть нюанс. Микель Артета принял «канониров» в декабре 2019-го, тогда как тен Хаг еще не отработал на «Олд Траффорд» и года. И все это — после кризисного для «МЮ» прошлого сезона с тупиком Уле Гуннара Сульшера и безвременьем Ральфа Рангника.

Нынешние «дьяволы» еще не стали машиной. Они могут давать слабину даже против самого молодого в истории стартового состава «Челси» в матче АПЛ (23 года и 238 дней), и с облегчением выдыхать, когда из убойной позиции промахивается Мудрик. А Де Хеа в воротах способен параллельно бить рекорды по результативным ошибкам и, выдав несколько матчей-шедевров, за несколько туров до финиша обеспечить себе «Золотую перчатку» чемпионата за 17 игр на ноль.

Однако у этого «МЮ» есть инстинкт убийцы, а также киллеры уровня Каземиро, который на клубном уровне выиграл все, и знает — как и когда доставать из себя скрытые резервы. Забивая в минувшие выходные ударом через себя, а спустя четыре дня замыкая подачу Эриксена со штрафной в ситуации, когда ВАР приходится высчитывать сантиметры, и линии вычерчиваются в пользу «Юнайтед».

Открывшая дорогу в Лигу чемпионов игра с «Челси» — почти сезон тен Хага в миниатюре. Где его команда шла к своему результаты через терпение, потребовавшееся обороне под напором синих. Через слезы покинувшего поле на носилках Антони. Через красоту, с которой расчертили комбинацию Каземиро и начавший оправдывать вложенные в него 85 миллионов евро Санчо, после чего реанимированному Марсьялю оставалось закатить мяч в пустые ворота.

Антони Марсьяль. Фото Reuters

Система работает, и деньги в «МЮ» готовы тратить с умом. И с размахом, если правдивы слухи о желании подписать летом Кейна, Райса и Маунта. Это элитный материал, а фундамент под строительство по-настоящему мощной команды с чемпионскими амбициями тен Хагом уже заложен.