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Сегодня, 21:30

Ведет звездный подкаст и ходит на вечеринки в прозрачном костюме: как выглядит супруга Кевина де Брейне

Отдел фото «СЭ»
Фото Eamonn and James Clarke
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Она изменила жизнь футболиста.

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне в пятый раз выиграл с клубом чемпионат Англии и претендует на звание лучшего игрока АПЛ.

Фото Reuters

Футболист не скрывает, что одним из слагаемых успеха на поле является счастливая семейная жизнь. Уже девять лет Кевин неразлучен со своей супругой Мишель Лакруа.

Фото Global Look Press

Их история знакомства удивительна. В 2014 году разразился скандал в сборной Бельгии: тогдашняя девушка де Брейне ушла к его бывшему другу и партнеру по национальной команде вратарю Тибо Куртуа. Кевин играл в то время за немецкий «Вердер». После одного из матчей его игру отметила в соцсети незнакомка. «Какая милая девушка!» — сказал полузащитнику приятель и написал от имени Кевина ей сообщение.

Фото Соцсети

После этого между Кевином и Мишель завязалась переписка, которая длилась несколько месяцев, прежде чем молодые люди встретились. Летом девушка поехала в Бразилию на чемпионат мира поддержать своего возлюбленного.

Фото Global Look Press

В декабре 2016 года Кевин сделал Мишель предложение на Эйфелевой башне в Париже.

Фото Соцсети

Обвенчались молодожены в итальянском Сорренто в июне 2017 года. После свадьбы Кевин опубликовал на своей странице в соцсети пост: «Я горжусь, что теперь могу называть тебя своей женой!»

Фото Соцсети

Мишель в юности занималась легкой атлетикой, работала актрисой и моделью. Сейчас она ведет популярный подкаст «Тайное общество», куда приходят знаменитости из Голландии и Бельгии. Вместе с мужем Лакруа активно участвует в различных благотворительных акциях. Они часто посещают детские дома.

Фото Global Look Press

Чета де Брейне обожает детей. Их первенец Мэйсон родился еще до свадьбы в 2016 году. В 2018 году Мишель подарила мужу второго сына — Роума.

В сентябре 2020 года родилась и дочка Сури. В день ее рождения Кевин назвал Мишель «лучшей мамочкой на свете».

Фото Соцсети

Мишель ездит с детьми на матчи супруга. В декабре они вместе переживали за папу на чемпионате мира в Катаре.

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Семья де Брейне старается не расставаться и на торжественных мероприятиях.

Фото Global Look Press

«Мишель изменила мою жизнь во всех отношениях. Честно говоря, я не знаю, что бы я делал без нее», — сказал Кевин де Брейне после церемонии награждения «Манчестер Сити» 21 мая.

Фото Reuters

На поле семья была в полном составе во время награждения. Но на торжественный ужин команды малышей не взяли. Мишель приехала на него в шикарном черном костюме и поразила всех своей красотой.

Фото Eamonn and James Clarke
Кевин де Брейне
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