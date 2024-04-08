У «МЮ» худшая оборона в 2024-м в топ-5 лиг. Летом потребуются очередные мощные трансферы

Проблема уже не в Магуайре.

В центре обороны «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем» вышла сомнительная пара центральных защитников — Харри Магуайр и Вилли Камбвала. Первого активно спроваживали все летнее трансферное окно (по ходу сезона он вернул место в основе), второму всего 19 лет, и он только в декабре дебютировал в АПЛ. Спорная мера против мерсисайдцев, больше которых в премьер-лиге забил только «Арсенал» (75 против 72). По итогу «красные дьяволы» пропустили два, хотя могли намного больше. Бойцы Юргена Клоппа выпустили 28 ударов и набили больше четырех баллов xG — манкунианцы спаслись благодаря большому количеству заблокированных выстрелов (девять) и промахам соперника (до створа дошло всего семь ударов).

Что происходит с обороной «МЮ»?

«Манчестер Юнайтед» много позволил у своих ворот не только топовому «Ливерпулю», но и куда менее опасным соперникам. В недавних играх чемпионата команду Эрика тен Хага вскрыли «Челси» (3:4), «Брентфорд» (1:1), «Фулхэм» (1:2), «Лутон» (2:1) и другие. В 2024-м она сыграла на ноль лишь в четырех из 15 матчей во всех турнирах, а пропустила 24 мяча. Даже в выигранных поединках оборона манкунианцев выглядела чересчур хаотично. «У меня здесь никогда не было столько моментов», — высказался тренер «Эвертона» Шон Дайч после поражения на «Олд Траффорд» (0:2), в котором «ириски» нанесли 23 удара.

В текущем календарном году «красные дьяволы» худшие по допущенным ударам среди всех команд топ-5 лиг: за 11 игр по их воротам били уже 253 раза, в среднем стабильно больше 20 выстрелов за 90 минут — безумие. Только в двух последних турах премьер-лиги соперники манкунианцев наносили удары 55 раз — 27 от «Челси» и 28 от «Ливерпуля». С такими показателями невозможно рассчитывать на положительные результаты, но «МЮ» в обоих матчах едва не победил, упустив положительный результат в концовках.

Загруженность обороны «красных дьяволов» отлично демонстрируют первое место команды в АПЛ по количеству заблокированных ударов (172) и лидерство Андре Онана по количеству сэйвов (118). Причем камерунец нейтрализовал сразу 63 выстрела из штрафной — больше во всей лиге отбили только Томас Каминьски из «Лутона» (69) и Джеймс Траффорд из «Бернли» (71), вратари клубов из зоны вылета, по воротам которых априори бьют часто. «Их игра в защите в некоторых ситуациях была ужасной. В матче с «Брентфордом» у них тоже был бардак, у «Юнайтед» в обороне черт знает что», — прожарил экс-тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп.

Фото «СЭ»

Серьезная проблема Тен Хага — травмы. В текущей кампании он выставил уже 11 разных сочетаний центральных защитников, причем не всегда из профильных стопперов. Кубковый триллер с «Ливерпулем» (4:3) заканчивали лишь два номинальных игрока обороны — Магуайр и Диогу Далот. В чемпионате против мерсисайдцев 19-летний Камбвала провел 90 минут не из-за неудержимого таланта (хотя парень одаренный), а по той причине, что, кроме него и Магуайра, больше не было здоровых центральных защитников с хоть каким-то опытом в АПЛ. В заявке из-за повреждений отсутствовали Рафаэль Варан, Виктор Линделеф, Джонни Эванс, Люк Шоу и Лисандро Мартинес. Тирелл Маласиа вообще не появлялся на поле в этом сезоне.

Из-за постоянных травм в оборонительной линии «МЮ» нет стабильности — и речь не только о центральной зоне. Слева из-за пропажи Маласии, долгих травм Шоу и провальной аренды Серхио Регилона (Тен Хага уверяли, что оба его коллеги будут здоровы) появлялись центрдеф Линделеф, правый защитник Далот или центральный полузащитник Софьян Амрабат. Все это выливается в провальный сезон. Поражение от «Челси» стало 17-м для «Манчестера» во всех турнирах — в последний раз подобное количество неудач набралось в сезоне-1989/90, когда клуб финишировал в чемпионате 13-м.

Жан-Клер Тодибо. Фото Global Look Press

Какие перестройки ждут оборону летом?

Летом «МЮ» начнет осваивать деньги нового босса Джима Рэтклиффа, и часть из них точно уйдет на обновление обороны. По информации ESPN, неприкасаемый защитник в команде только один — Мартинес. При этом аргентинец крайне мало играет в этом сезоне — провел на поле всего 761 минуту во всех турнирах. Большую часть кампании Лисандро лечил колено, а сейчас восстанавливается после повреждения мышц голени.

В конце сезона заканчиваются контракты у Варана и Эванса. Клуб предлагал французу новое соглашение с понижением зарплаты, сейчас француз получает 340 тысяч фунтов в неделю — больше только у Каземиро (350). В его договоре есть опция однолетнего пролонгирования. 36-летний североирландец вообще может завершить карьеру — Джонни вновь грызут частые проблемы со здоровьем, которые ломали его еще во время выступлений за «Лестер». Также «Манчестер» не будет противостоять продажам Магуайра и Линделефа.

The Sun выделил шорт-лист центрбеков, которых «МЮ» будет стараться приобрести летом, — Дайот Упамекано из «Баварии», Антониу Силва из «Бенфики» и Жан-Клер Тодибо из «Ниццы». Вероятно, меньше всего проблем будет с покупкой последнего, ведь Рэтклифф — владелец «орлят». Правда, за 24-летним футболистом следят и другие топ-клубы АПЛ. Жан-Клер мощно спрогрессировал в лиге 1 — он основной в «Ницце», которая пропустила меньше всех в чемпионате (22 мяча в 28 матчах), а в сентябре дебютировал за сборную Франции.

«МЮ» ищет долгосрочного партнера для Мартинеса, также в медиа называли и другие имена. В текущем сезоне АПЛ заметно выросли Макс Килман из «Вулверхэмптона» и Джаррад Брэнтуэйт из «Эвертона», но пока они уступают по статусу другим потенциальным новичкам «красных дьяволов». Кому-то из них придется решить проблемы «Юнайтед» в обороне, текущий уровень защиты клуба — провал. Травмы и бесконечная ротация превратили защиту манкунианцев в хаос и бесконечный поток поводов для создания мемов.