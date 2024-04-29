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Судейство

Сегодня, 11:00

Основатель проекта ВАР в России объяснил, почему был засчитан гол ЦСКА в ворота «Балтики»

Зарина Халимхонова
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Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин прокомментировал «СЭ» спорный гол в ворота «Балтики» на 90-й минуте матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1).

«Ассистент судьи принял решение, что мяч полностью пересек линию ворот. Соответственно, он засчитывает гол, — сказал Калошин «СЭ». — Дальше в работу включаются видеоассистенты, проверяя этот момент на предмет того, совершил ли ассистент, засчитывая этот гол, явную и очевидную ошибку. Если они имеют видеодоказательсво о том, что ассистент совершил ошибку, то они вмешиваются и настоятельно рекомендуют судье изменить первоначальное решение. В таких случаях судье к монитору идти не надо, потому что это фактическая ситуация. В процессе проверки видеоарбитры, рассмотрев различные ракурсы, пришли к такому выводу. С офсайдной камеры, возможно, действительно был гол, потому что там есть видимый зазор. Но, возможно, это обман зрения, так как камера находится под приличным углом. Именно по этой камере можно сказать, что больше был гол, чем его не было на самом деле. Но если смотреть другие камеры, в том числе ту, которая располагалась за воротами, то там возникают сомнения в легитимности гола. Вывод заключается в том, что у видеоассистентов не было видеодоказательств, чтобы сказать: «Это однозначно не гол». Нет доказательств утверждать, что ассистент совершил ошибку. Опять же они должны смотреть разные камеры и я уверен, что они сравнивали различные ракурсы! В Правилах ИФАБ и Протоколе ВАР четко сказано о том, что видеоарбитры обязаны вмешиваться только в тех случаях, когда совершена явная ошибка и есть очевидное видеодоказательство».

Также Калошин отметил, что ассистент не выполнил инструкцию, которая является общемировой.

«Если говорить с точки зрения практических рекомендаций именно для помощников судьи, то в таких спорных ситуациях гол засчитывать не стоит. Мы можем говорить о том, что помощник не выполнил данную инструкцию, которая является общемировой. Она гласит, что гол надо засчитывать в тех случаях, когда ты полностью уверен, что мяч полностью пересек линию ворот между стойками и перекладиной. А как быть на 100 процентов уверенным, когда ассистент судьи в очень динамичной ситуации по объективным причинам находится явно не в оптимальной позиции, в нескольких метрах от линии ворот? Никак. Конечно, оптимальный вариант, если арбитр на линии не засчитал бы гол, неукоснительно следуя современным требованиям к работе ассистентов судьи. Здесь получился такой вот парадокс. Но момент очень сложный, и хорошо, что он не повлиял на исход матча», — добавил Калошин «СЭ».

У армейцев единственный мяч забил на 90-й минуте Кирилл Глебов. Судья Ян Бобровский засчитал взятие ворот — это решение подтвердил ВАР. Ни на одном повторе во время эфира не было видно, что мяч полностью пересек линию ворот.

ЦСКА с 38 очками остался на 7-м месте в турнирной таблице. «Балтика» набрала 26 баллов и покинула зону вылета.

ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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