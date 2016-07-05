Фернанду Сантуш: "Португалия фаворит в матче с Уэльсом? Вы шутите?"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подчеркнул, что предстоящая полуфинальная игра чемпионата Европы-2016 с Уэльсом имеет для него огромное значение, передает из Лиона спецкор "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ. При этом специалист не считает, что его команда является фаворитом в этом противостоянии.

- Можно сказать, что предстоящий матч будет самым важным для вас в качестве главного тренера сборной Португалии?

- Самым важным был первый. Да и вообще каждый день важен. Моя бабушка говорила, что важно проснуться, потому что это значит, что ты живешь. Хотя, конечно, игра имеет огромное значение - для меня, всей команды и всей страны.

- Ваш коллега Крис Коулман заявил, что Португалия - фаворит полуфинала. Вы согласны?

- Шутите? Уэльс прекрасно выступает на турнире. Он вышел из ровной группы, причем, занял в ней первое место, обыграл сильные команды, в том числе Бельгию, которая в рейтинге ФИФА занимает первое место среди европейских сборных. Испытываю огромное уважение к Коулману, с которым мы беседовали. Это прекрасный тренер.