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Магомед Адиев: «Понимал, что финнов не хватит на весь матч»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после гостевых матчей отборочного турнира Евро-2024 с Данией (1:3) и Финляндией (2:1) дал интервью «СЭ». За два тура до конца цикла казахи занимают третье место в своей группе, на 4 очка отставая от датчан и словенцев.

— Главный вывод, который вы сделали для себя после поражения от датчан?

— Сказал ребятам после матча, что мы могли выступить более достойно, но не сделали ряд определенных вещей. При этом не снимаю с себя вины, в частности за третий гол.

— Поясните, пожалуйста.

— Изначально план на игру заключался в том, чтобы действовать высоко. Выставили атакующий центр поля. Не должны были прижиматься к своим воротам. Нужно было пытаться отвечать атакой на атаку.

— Смело.

— Уточню. У них две атаки, у нас одна. Вот в такой пропорции. К сожалению, второй гол, который мы пропустили непосредственно перед перерывом, сильно ударил по психологии подопечных. И мне надо было сделать выбор. Думаю, футболисты меня не поняли бы, если бы я не пошел на риск. При этом осознавал, что все может закончиться печально... Если бы попросил ребят играть осторожнее, это бы выглядело, наверное, робостью, даже трусостью с моей стороны. В итоге с первых минут второго тайма начали подниматься слишком высоко и пропустили третий мяч...

Магомед Адиев&nbsp;&mdash; о&nbsp;шансах сборной Казахстана попасть на&nbsp;Евро. «Мы привыкли сами вершить свою судьбу. Но и от подарка сейчас не откажемся». Тренер Казахстана — о шансах попасть на Евро

— Какой была установка на матч с финнами?

— Сыграть более компактно и сбалансированно по сравнению с поединком против датчан. Во встрече с финнами нам нужна была только победа, чтобы остаться в этой гонке.

— Однако первый тайм вам не удался. Пропустили, финны могли забить еще.

— Финны начали встречу очень активно. Мы не могли выйти из-под их прессинга. Но в то же время я четко понимал, что в таком темпе хозяева не смогут двигаться все 90 минут. Ждал, что уже к концу первого тайма финны подустанут. Так и произошло. Они «просели», у нас же появилось больше подходов, мы чаще оказывались на мяче.

— Именно поэтому и не стали делать замены в перерыве?

— Да. Повторюсь, понимал, что после перерыва финнов хватит еще максимум на 15 минут. Попросил ребят добавить в беговой работе, сказал им, что моменты у нас обязательно появятся. На 75-й минуте при счете 0:1 уже хотели переходить к плану «Б», подготовили две замены. Увидели, что хозяева стали раскрываться, мы планировали выпустить еще одного атакующего игрока. Однако повременили с перестановками после того, как заработали пенальти.

— После того как Зайнутдинов реализовал пенальти, о чем подумали? Мол, сейчас точно дожмем или ничья по такой игре — хороший результат?

— Ничья нас не устраивала. Но я и не могу сказать, что был уверен, что обязательно дожмем. В футболе все порой очень непредсказуемо. При этом видел: мы активнее, эффективнее прессингуем, у нас появилось больше свободных зон, а значит, моменты еще будут. В итоге забили со стандарта.

Магомед Адиев
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