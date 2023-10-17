Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:00

Глеб об упущенной победе Белоруссии над Швейцарией: «Может, парни не ожидали, что судья добавит 7 минут?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Швейцария — Белоруссия (3:3).
Фото Reuters
Telegram Дзен

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб в интервью «СЭ» высказался о гостевом матче отбора Евро-2024 против Швейцарии (3:3).

— Что прежде всего испытали после финального свистка? Гордость за свою сборную из-за ничьей с сильной командой или досаду от упущенной победы?

— Результат, конечно, очень хороший. Но при этом ведь могли и выиграть. До конца матча оставалось совсем чуть-чуть, вели в два мяча... Столько вытерпели, переломили ход встречи, но немного недотянули. Так что небольшой осадок все же остался. А в целом хочу поздравить ребят. Они молодцы, пусть продолжают в том же духе. Каждая такая игра только придает уверенности и заставляет прогрессировать.

— До игры вы сказали, что Белоруссия победит. Блефовали?

— Нет, почему? Просто было внутреннее ощущение, что все сложится хорошо.

Футболисты сборной Белоруссии. «Сборная России не будет доминировать в матче против Белоруссии». Глеб — о невероятной ничьей со Швейцарией

— Результат закономерен?

— Понятно, что Швейцария доминировала на протяжении всей игры, но ребята перетерпели, выдержали стартовое давление. После первого гола хозяева немного расслабились, а наши пацаны начали ловить их на контратаках.

— Упущенная победа — это прежде всего психология?

— Все-таки парни уже играли на фоне усталости. Да и, думаю, ребята поверили, что два мяча за такой короткий промежуток времени не отыгрываются. А может, просто не ожидали, что судья добавит аж семь минут. Но видите как... В футболе расслабляться нельзя, особенно против таких сильных соперников. Швейцарцы дожали, а мы допустили довольно простые ошибки. Во втором голе не доработали до конца, позволили Аканджи замкнуть. В эпизоде с третьим голом тоже где-то друг друга не подстраховали. Ну ничего. Повторюсь, ребята молодцы. Их упрекнуть не в чем. Ценнейший опыт приобретается только в таких матчах.

Сборная Белоруссии с 6 очками занимает пятое место в группе I после 8 матчей. Швейцария с 15 очками в 7 играх идет второй.

Александр Глеб
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
3
Обсудить
Читайте также
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Россия остается в УЕФА. И без ЧМ-2026
Депутат рады заявил о прибытии ракет ATACMS на Украину и использовании их ВСУ
Абдалла II заявил об отказе Иордании и Египта принять беженцев из сектора Газа
Захарова заявила о нелегитимности резолюции ПАСЕ по срокам президентства Путина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матчи отборочного турнира Евро-2024 во вторник начнутся с минуты молчания

Финляндия — Казахстан: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024