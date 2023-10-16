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Чемпионат Европы

16 октября, 23:42

Дубль Роналду помог Португалии разгромить Боснию и Герцеговину

Руслан Минаев
Криштиану Роналду в окружении игроков сборной Боснии и Герцеговины.
Фото Reuters
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Сборная Португалии на выезде разгромила Боснию и Герцеговину в европейском отборочном турнире чемпионата Европы-2024 со счетом 5:0.

Все голы были забиты в первом тайме. У португальцев отметились Криштиану Роналду (дубль), Бруну Фернандеш, Жоау Канселу и Жоау Феликс.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 окт, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
0:5
Португалия

Сборная Словакии обыграла на выезде Люксембург — 1:0.

У гостей забил Давид Дурис.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 окт, 21:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
0:1
Словакия

Исландия дома разгромила Лихтенштейн — 4:0.

У хозяев дубль на счету Гильфи Сигурдссона, еще по одному голу забили Альфред Финнбогасон и Хакон Харальдссон. Гости могли отыграть один мяч, но Сандро Визер не реализовал пенальти на 45+3-й минуте.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 окт, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
4:0
Лихтенштейн

В группе J Португалия (24 очка) ранее обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2024. Словакия занимает второе место с 16 очками. Люксембург — на третьем месте с 11 очками. Исландия (10), Босния и Герцеговина (9) и Лихтенштейн (0) замыкают турнирную таблицу.

Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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