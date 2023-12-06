Чемпионат Европы по футболу: даты финального турнира Евро 2024

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года

С 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет чемпионат Европы по футболу. В матче открытия Евро-2024 сборная Германии сыграет с Шотландией 14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Групповой турнир Евро-2024 завершится 26 июня. Плей-офф чемпионата Европы начнется играми 1/8 финала 29 июня. Четвертьфиналы пройдут 5-6 июля, а полуфиналы — 9-10 июля. Финал Евро-2024 состоится 14 июля 2024 года в Берлине.

Состав групп на Евро 2024 в Германии

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Победитель пути A плей-офф (Польша / Уэльс / Финляндия / Эстония), Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель пути B плей-офф (Израиль / Босния / Украина / Исландия)

Группа F: Турция, победитель пути C плей-офф (Греция / Казахстан / Люксембург / Грузия), Португалия, Чехия

Победителем Евро-2020 является сборная Италии. Итальянская команда в серии пенальти в финальной встрече обыграла Англию в серии пенальти (1:1, 3-2).

Ранее британская газета The Times сообщила, что на Евро-2024 будут использовать мяч, который сообщит об игре рукой.

Полностью календарь Евро-2024 доступен в разделе чемпионата Европы на сайте «СЭ».