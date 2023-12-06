Куртуа сообщил «Реалу», что не поедет на чемпионат Европы-2024

Сегодня, 18:40
Вратарь сборной Бельгии и «Реала» Тибо Куртуа заявил руководству мадридского клуба, что пропустит чемпионат Европы-2024 года, сообщает Radio Marca.
По данным источника, голкипер планирует использовать летний отпуск для продолжения восстановления, чтобы подойти к новому сезону в лучшей форме.
На данный момент 31-летний голкипер восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки левого колена Травму он получил в августе.
Ранее главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что считает Куртуа лучшим в мире игроком.
На Евро-2024 Бельгия сыграет в группе Е со Словакия, Румыния и победитель пути B плей-офф (Израиль/Босния/Украина/Исландия).
Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. В матче открытия сборная Германии сыграет с Шотландией в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».