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Сегодня, 15:59

Дркушич сообщил, что ждет звонка от тренера сборной Словении по участию в Евро-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об участии в Евро-2024.

Национальная команда Словении попала в группу С, где сыграет против Дании, Сербии и Англии.

«Сборная хорошая, у нас отличный коллектив. Не знаю, впервые за сколько лет мы вышли на Евро. Надеюсь, покажем там хороший результат. Пока не было никаких контактов с тренером (по поводу участия. — Прим. «СЭ»). Ждем звонка», — сказал Дркушич «СЭ».

Дркушич дебютировал за сборную Словении в прошлом году. С того момента он провел за нее 4 матча.

Словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он забил 2 гола в 15 матчах за команду в РПЛ.

Футбол
Евро-2024
РПЛ
Сборная Словении по футболу
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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