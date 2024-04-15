Дркушич заявил, что у сборной Словении есть шансы против каждой команды на Евро-2024

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич ответил «СЭ» на вопрос об участии в Евро-2024.

Сборная Словении попала в группу С и сыграет против Дании, Сербии и Англии.

«Группа тяжелая. Но это чемпионат Европы, тут каждая группа трудная. Думаю, у нас хорошая команда с хорошими футболистами. Мы в марте обыграли Португалию, одну из лучших команд мира, со счетом 2:0. Думаю, у нас есть шансы против каждого соперника», — сказал Дркушич «СЭ».

Дркушич дебютировал за сборную Словении в прошлом году. С того момента он провел за нее четыре матча.

Словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он забил два гола в 15 матчах за команду в РПЛ.