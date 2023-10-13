Сборная Эстонии сыграет с командой Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе F 13 октября, в пятницу. Матч пройдет на стадионе A. Le Coq Arena в Таллине, Эстония. Начало — в 19:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 18:50. Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.