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Сегодня, 09:30

Расклады отбора Евро 2024, что решается сегодня: финалы для Казахстана и Молдавии, матч Украина — Италия

Чемпионы Европы из Италии могут не выйти напрямую на Евро-2024.
Фото Reuters
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В отборочном турнире чемпионата Европы в понедельник, 20 ноября, пройдут заключительные матчи в трех группах.

Группа C

Англия была одой из сборных, которая вышла на Евро в октябре.

Италия пройдет отбор, если не проиграет Украине в Леверкузене (при равенстве очков у чемпионов Европы преимущество по личным встречам, игра на своем поле — 2:1), поражение отправит команду Лучано Спаллетти в плей-офф Лиги наций.

Соответственно, Украина выйдет на Евро напрямую, если победит Италию, ничья или поражение отправят ее в дополнительный отбор — плей-офф Лиги наций.

Группа E

Албания в предпоследнем туре вышла на Евро-2024.

Чехия пройдет отбор, если на своем поле не проиграет Молдавии.

Соответственно, Молдавия пройдет отбор, если в гостях победит Чехию.

Польша сыграет в плей-офф Лиги наций.

Группа H

Дания в предпоследнем туре вышла на Евро-2024.

Словения пройдет отбор, если на своем поле не проиграет Казахстану.

Соответственно, Казахстан пройдет отбор, если в гостях победит Словению, ничья или поражение отправят его в плей-офф Лиги наций.

Финляндия сыграет в плей-офф Лиги наций.

Сборная Италии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Молдавии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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