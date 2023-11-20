Сегодня, 09:30
В отборочном турнире чемпионата Европы в понедельник, 20 ноября, пройдут заключительные матчи в трех группах.
Группа C
Англия была одой из сборных, которая вышла на Евро в октябре.
Италия пройдет отбор, если не проиграет Украине в Леверкузене (при равенстве очков у чемпионов Европы преимущество по личным встречам, игра на своем поле — 2:1), поражение отправит команду Лучано Спаллетти в плей-офф Лиги наций.
Соответственно, Украина выйдет на Евро напрямую, если победит Италию, ничья или поражение отправят ее в дополнительный отбор — плей-офф Лиги наций.
Группа E
Албания в предпоследнем туре вышла на Евро-2024.
Чехия пройдет отбор, если на своем поле не проиграет Молдавии.
Соответственно, Молдавия пройдет отбор, если в гостях победит Чехию.
Польша сыграет в плей-офф Лиги наций.
Группа H
Дания в предпоследнем туре вышла на Евро-2024.
Словения пройдет отбор, если на своем поле не проиграет Казахстану.
Соответственно, Казахстан пройдет отбор, если в гостях победит Словению, ничья или поражение отправят его в плей-офф Лиги наций.
Финляндия сыграет в плей-офф Лиги наций.