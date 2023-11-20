Расклады отбора Евро 2024, что решается сегодня: финалы для Казахстана и Молдавии, матч Украина — Италия

В отборочном турнире чемпионата Европы в понедельник, 20 ноября, пройдут заключительные матчи в трех группах.

Группа C

Англия была одой из сборных, которая вышла на Евро в октябре.

Италия пройдет отбор, если не проиграет Украине в Леверкузене (при равенстве очков у чемпионов Европы преимущество по личным встречам, игра на своем поле — 2:1), поражение отправит команду Лучано Спаллетти в плей-офф Лиги наций.

Соответственно, Украина выйдет на Евро напрямую, если победит Италию, ничья или поражение отправят ее в дополнительный отбор — плей-офф Лиги наций.

Группа E

Албания в предпоследнем туре вышла на Евро-2024.

Чехия пройдет отбор, если на своем поле не проиграет Молдавии.

Соответственно, Молдавия пройдет отбор, если в гостях победит Чехию.

Польша сыграет в плей-офф Лиги наций.

Группа H

Дания в предпоследнем туре вышла на Евро-2024.

Словения пройдет отбор, если на своем поле не проиграет Казахстану.

Соответственно, Казахстан пройдет отбор, если в гостях победит Словению, ничья или поражение отправят его в плей-офф Лиги наций.

Финляндия сыграет в плей-офф Лиги наций.