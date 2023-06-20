Гарет Саутгейт высказался об игре Саки в матче с Северной Македонией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре вингера Букайо Сака.

В матче 4-го тура квалификации к Евро-2024 с Северной Македонией (7:0) 21-летний форвард оформил хет-трик.

«Когда он ворвался в состав «Арсенала», нас поразило то, что в команде, у которой были трудные времена, он выступал на очень высоком уровне. Тогда, когда команда играла хорошо, он по-прежнему оставался ключевым игроком действительно высокого уровня. Это многое говорит о его настрое и способности справляться с давлением. Это среда, с которой мы постоянно сталкиваемся. Работать с ним — что-то невероятное», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Для 21-летнего вингера это первый хет-трик за национальную команду. Всего он сыграл за сборную «трех львов» 27 матчей, забив 8 голов.