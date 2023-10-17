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Глава ФИФА Инфантино — об убийстве шведских болельщиков в Бельгии: «Я глубоко шокирован и опечален»

Алина Савинова
Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press
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Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с терактом в Бельгии, в результате которого погибли двое шведских болельщиков.

«Я глубоко шокирован и опечален трагической гибелью двух шведов в Брюсселе недалеко от стадиона, где Бельгия принимала Швецию. От имени ФИФА и футбольного сообщества я выражаю свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Наши мысли обращены к народам Бельгии и Швеции, их национальным сборным и футбольным федерациям», — написал Инфантино в соцсетях.

16 октября недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной. Игра была прервана после первого тайма по соображениям безопасности. Около 35 тысяч человек, пришедших на матч между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после инцидента.

17 октября стало известно, что в Бельгии нейтрализовали мужчину, который может быть причастен к убийству шведских болельщиков. При задержании подозреваемый получил ранение в грудь и скончался от полученных ран в больнице.

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
Чемпионат Европы по футболу
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