Канселу: «Сборная Португалии не зависит от Роналду»

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу рассказал о важности форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду для национальной команды.

«Он важный для нас игрок, однако мы не зависим от него полностью», — приводит слова Канселу Record.

В марте сборная Португалии проведет 2 товарищеских матча: с Швецией (21 марта) и с Словенией (26 марта).

За национальную команду 39-летний Роналду провел 205 матчей, в которых забил 128 мячей и отдал 46 голевых передач. В 2016 году вместе с Португалией нападающий стал победителем Чемпионата Европы.