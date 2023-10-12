Казакевич: «Болельщиков не интересуют наши проблемы, они не хотят видеть одно поражение за другим»

Сегодня, 07:09
Главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевич перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы против Армении отметил, что команда должна доказывать свою способность набирать очки.
«Наша цель — очки! Понимаю, что болельщиков не интересуют наши проблемы, они приходят на игры и не хотят видеть одно поражение за другим. Они недовольны, и это логично. Нам, конечно, это неприятно, но словами мы ничего не исправим. Команда должна выходить на поле и доказывать, что очки набирать она действительно может. Для этого мы делаем максимум возможного», — цитирует официальный сайт УЕФА Казакевича.
Матч Латвия — Армения состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.