Казакевич: «Болельщиков не интересуют наши проблемы, они не хотят видеть одно поражение за другим»

Главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевич перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы против Армении отметил, что команда должна доказывать свою способность набирать очки.

«Наша цель — очки! Понимаю, что болельщиков не интересуют наши проблемы, они приходят на игры и не хотят видеть одно поражение за другим. Они недовольны, и это логично. Нам, конечно, это неприятно, но словами мы ничего не исправим. Команда должна выходить на поле и доказывать, что очки набирать она действительно может. Для этого мы делаем максимум возможного», — цитирует официальный сайт УЕФА Казакевича.

Матч Латвия — Армения состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.