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Сегодня, 21:15

Лихтенштейн — Португалия: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Лихтенштейн сыграет с Португалией в отборочном турнире чемпионата Европы 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду, сборная Португалии.
Фото Global Look Press
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Лихтенштейн встретится с Португалией в отборочном турнире чемпионата Европы в четверг, 16 ноября. Матч пройдет на стадионе «Райнпарк» в Вадуце (Лихтенштейн). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Ключевые события противостояния Лихтенштейн — Португалия будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Игру в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 22.40 по московскому времени.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 нояб, 22:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
Португалия

В группе J сборная Лихтенштейна не смогла заработать ни одного очка и занимает последнее место, португальская команда с 24 баллами располагается на 1-й строчке.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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