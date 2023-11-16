Лихтенштейн встретится с Португалией в отборочном турнире чемпионата Европы в четверг, 16 ноября. Матч пройдет на стадионе «Райнпарк» в Вадуце (Лихтенштейн). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей квалификации Евро-2024 в перекличке. Ключевые события противостояния Лихтенштейн — Португалия будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Игру в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 22.40 по московскому времени.

В группе J сборная Лихтенштейна не смогла заработать ни одного очка и занимает последнее место, португальская команда с 24 баллами располагается на 1-й строчке.

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