Тренер сборной Казахстана — о шансах попасть на Евро-2024: «Мы никому просто так ничего не отдадим!»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в комментарии «СЭ» порассуждал о шансах своей команды пробиться на Евро-2024.

— В своей группе Казахстан сейчас делит первое место с Финляндией, опережая Данию и Словению. Вам порой не кажется, что все это сон?

— (Смеется.) Почему сон? Просто выполняем свою работу. В нашем активе три победы подряд. Но не стоит забывать, что мы начали цикл с поражения от Словении. Все еще может кардинально измениться. Сейчас появилось время перевести дух на недельку. Потом поеду домой, побуду вместе с родителями, с семьей. А дальше уже начнем подготовку к следующим играм.

— После побед над Данией и Северной Ирландией появилась уверенность, что Казахстану по силам отобраться на Евро-2024?

— Она появилась раньше. После матчей Лиги наций.

— Где вы дважды победили Словакию?

— Да. Тогда уже было видно, как ребята по-хорошему заведены и не чувствуют себя мальчиками для биться. Тогда и пришло понимание, что в отборочном цикле мы будем конкурентоспособными. Как все сложится? Сейчас вам никто не скажет. Но и у меня, и у ребят есть уверенность, что мы никому ничего просто так не отдадим. До игры точно не будем пасовать перед более статусными соперниками.

— Чувствуете, что в футбольном мире Казахстан начинают опасаться?

— Не стал бы говорить, что нас побаиваются или опасаются. Наше главное достижение заключается в том, что Казахстан сейчас уважают в футбольном мире. Это дорогого стоит. Раньше бывало, что могли относиться где-то свысока. Сейчас уже не так. Например, тренер Сан-Марино долго со мной беседовал, пытался понять, как мы поменяли менталитет парней. Нормальный, уважительный диалог.

— Можете кратко сформулировать главную причину такого взлета сборной Казахстана?

— Парни, коллектив. Игроки четко воплощают в жизнь тренерские идеи. Они восприимчивы, по-прежнему голодны до побед. Атмосфера внутри коллектива. Раздевалка, менталитет — все вкупе пока дает такой результат.

Казахстан с 9 баллами занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).

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