Мартинес прокомментировал победу сборной Португалии над Исландией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Исландии (2:0).

«Качество каждого игрока очень важно для победы, но для достижения исторической квалификации, как это было в данном случае, вам нужна целеустремленность и очень сильный дух в раздевалке. Для тренерского штаба это самое приятное», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Португальцы одержали 10 побед в 10 играх в отборочном турнире, забив 36 голов и пропустив 2 мяча.

Португалия (30 очков) и Словакия (22) квалифицировались на Евро-2024, Люксембург занял третье место (17), Исландия на четвертой строчке (10), Босния и Герцеговина — на пятом месте (9), Лихтенштейн не набрал ни одного очка.