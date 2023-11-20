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Сегодня, 03:52

Мартинес прокомментировал победу сборной Португалии над Исландией

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Исландии (2:0).

«Качество каждого игрока очень важно для победы, но для достижения исторической квалификации, как это было в данном случае, вам нужна целеустремленность и очень сильный дух в раздевалке. Для тренерского штаба это самое приятное», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Португальцы одержали 10 побед в 10 играх в отборочном турнире, забив 36 голов и пропустив 2 мяча.

Португалия (30 очков) и Словакия (22) квалифицировались на Евро-2024, Люксембург занял третье место (17), Исландия на четвертой строчке (10), Босния и Герцеговина — на пятом месте (9), Лихтенштейн не набрал ни одного очка.

Сборная Исландии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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