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Чемпионат Европы

27 марта, 23:39

Сборная Польши обыграла Албанию в матче отборочного турнира Евро-2024

Мария Гусева
Польша — Албания.
Фото Reuters
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Сборная Польши на своем поле обыграла команду Албании в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал нападающий Кароль Свидерски, отличившийся на 41-й минуте.

Сборная Польши занимает второе место в группе E, набрав 3 очка в 2 матчах. Албания не набрала очков и занимает последнее место.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
27 мар, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
1:0
Албания

В другом матче сборные Молдавии и Чехии сыграли вничью — 0:0. Встреча прошла в Кишиневе.

Молдавия занимает 3-е место в группе E, набрав 2 очка в 2 матчах. Чехия лидирует — 4 очка.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
27 мар, 21:45. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
0:0
Чехия

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Сборная Албании по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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