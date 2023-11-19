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Чемпионат Европы

Сегодня, 01:45

Расклады Евро 2024: определились еще три участника, Хорватия и Уэльс оставили Армению без финального турнира

Армения против Уэльса.
Фото Reuters
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Турнирная ситуация в трех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в субботу, 18 ноября.

Группа В

Нидерланды победили Ирландию (1:0) и прошли отбор следом за Францией.

Греция даже при равенстве очков уступит «оранжевым» по личным встречам (0:3, 0:1) и отправляется в плей-офф Лиги наций.

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

7

7

0

0

27-1

21

2. Нидерланды

7

5

0

2

11-7

15

3. Греция

7

4

0

3

12-6

12

4. Ирландия

8

2

0

6

9-10

6

5. Гибралтар

7

0

0

7

0-35

0

21 ноября. Греция — Франция, Гибралтар — Нидерланды.

Группа D

Турция отобралась на Евро в октябре, на второе место стало на одного претендента меньше — из борьбы выбыла Армения (после ничьей с Уэльсом — 1:1).

Хорватия победила в гостях Латвию (2:0) и попадет на Евро, если победит Армению или если Уэльс не обыграет Турцию. У хорватов при этом есть альтернативный путь — плей-офф Лиги наций.

Уэльс попадет на Евро, соответственно, если победит Турцию, а Хорватия не обыграет Армению.

И

В

Н

П

М

О

1. Турция

7

5

1

1

13-6

16

2. Хорватия

7

4

1

2

12-4

13

3. Уэльс

7

3

2

2

9-9

11

4. Армения

7

2

2

3

9-10

8

5. Латвия

8

1

0

7

5-19

3

21 ноября. Хорватия — Армения, Уэльс — Турция.

Группа I

Швейцария (сыграла вничью с Косово — 1:1) и Румыния (победила Израиль на выезде в Венгрию — 2:1) отобрались на Евро.

Израиль сыграет в плей-офф Лиги наций.

И

В

Н

П

М

О

1. Румыния

9

5

4

0

15-5

19

2. Швейцария

9

4

5

0

22-10

17

3. Израиль

9

3

3

3

9-11

12

4. Косово

9

2

5

2

10-9

11

5. Белоруссия

9

2

3

4

8-14

9

6. Андорра

9

0

2

7

3-18

2

21 ноября. Румыния — Швейцария, Андорра — Израиль, Косово — Белоруссия.

Сборная Армении по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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