Расклады Евро 2024: определились еще три участника, Хорватия и Уэльс оставили Армению без финального турнира

Турнирная ситуация в трех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в субботу, 18 ноября.

Группа В

Нидерланды победили Ирландию (1:0) и прошли отбор следом за Францией.

Греция даже при равенстве очков уступит «оранжевым» по личным встречам (0:3, 0:1) и отправляется в плей-офф Лиги наций.

И В Н П М О 1. Франция 7 7 0 0 27-1 21 2. Нидерланды 7 5 0 2 11-7 15 3. Греция 7 4 0 3 12-6 12 4. Ирландия 8 2 0 6 9-10 6 5. Гибралтар 7 0 0 7 0-35 0

21 ноября. Греция — Франция, Гибралтар — Нидерланды.

Группа D

Турция отобралась на Евро в октябре, на второе место стало на одного претендента меньше — из борьбы выбыла Армения (после ничьей с Уэльсом — 1:1).

Хорватия победила в гостях Латвию (2:0) и попадет на Евро, если победит Армению или если Уэльс не обыграет Турцию. У хорватов при этом есть альтернативный путь — плей-офф Лиги наций.

Уэльс попадет на Евро, соответственно, если победит Турцию, а Хорватия не обыграет Армению.

И В Н П М О 1. Турция 7 5 1 1 13-6 16 2. Хорватия 7 4 1 2 12-4 13 3. Уэльс 7 3 2 2 9-9 11 4. Армения 7 2 2 3 9-10 8 5. Латвия 8 1 0 7 5-19 3

21 ноября. Хорватия — Армения, Уэльс — Турция.

Группа I

Швейцария (сыграла вничью с Косово — 1:1) и Румыния (победила Израиль на выезде в Венгрию — 2:1) отобрались на Евро.

Израиль сыграет в плей-офф Лиги наций.

И В Н П М О 1. Румыния 9 5 4 0 15-5 19 2. Швейцария 9 4 5 0 22-10 17 3. Израиль 9 3 3 3 9-11 12 4. Косово 9 2 5 2 10-9 11 5. Белоруссия 9 2 3 4 8-14 9 6. Андорра 9 0 2 7 3-18 2

21 ноября. Румыния — Швейцария, Андорра — Израиль, Косово — Белоруссия.