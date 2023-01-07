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Сегодня, 16:38

Роберто Марнтинес согласовал контракт со сборной Португалии до 2026 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес возглавит сборную Португалию, утверждает The Athletic.

Стороны уже согласовали контракт до 2026 года.

49-летний испанский специалист работал в сборной Бельгии с 2016 по 2022 год. На ЧМ-2018 его команда заняла третье место. На мировом первенстве в Катаре бельгийцы не смогли выйти в плей-офф турнира, после этого Мартинес объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.

Последним тренером сборной Португалии был Фернанду Сантуш, который покинул команду после поражения в четвертьфинале ЧМ-2022 от Марокко (0:1).

Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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