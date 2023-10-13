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Сегодня, 02:52

Родри прокомментировал победу Испании над Шотландией

Евгений Козинов
Корреспондент
Родри.
Фото Reuters
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Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над Шотландией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Большая победа над хорошей командой, которая великолепно играла. У них боеспособный колелктив. Было трудно находить свободные зоны. Но в конце концов нам это удалось», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.

Испания идет на второй строчке в группе А, набрав 12 очков в 5 играх. Шотландия потерпела первое поражение в отборе и продолжает лидировать с 15 очками в 6 матчах.

Альваро Мората в&nbsp;матче Испания&nbsp;&mdash; Шотландия. Испания додавила Шотландию, бывший тренер Дзюбы обыграл Хорватию, рижская катастрофа Армении
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036428--spain-vs-scotland/
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