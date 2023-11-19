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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:43

Румыния и Швейцария вышли на Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
Сборная Швейцарии вышла на Евро-2024.
Фото Reuters
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Сборная Румынии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 обыграла Израиль со счетом 2:1.

На гол Эрана Захави румынцы ответили голами Джордже Пушкаша и Яниса Хаджи. Встреча проходила в Венгрии.

В другом матче группы Швейцария сыграла вничью с Косово — 1:1. Отличились Рубен Варгас и Мухамет Хюсени.

После этого тура Румыния (19 очков) и Швейцария (17 очков) расположились на первой и второй строчках группы I и квалифицировались на Евро-2024. Израиль с 12 очками занимает третье место, Косово с 11 очками — на четвертой строчке.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
18 нояб, 22:45. Pancho Arena (Фельчут)
Израиль
1:2
Румыния
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
18 нояб, 22:45. St. Jakob Park (Базель)
Швейцария
1:1
Косово

Сборная Израиля по футболу
Сборная Косова по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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