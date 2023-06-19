Турция обыграла Уэльс, а Ирландия оказалась сильнее Гибралтара

Сборная Словении и Дания сыграли вничью в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 — 1:1.

Словения и Дания набрали по семь очков и разделяют третью строчку группы H.

В параллельном матче турнира Ирландия обыграла Гибралтар со счетом 3:0. У Ирландии первая победа на турнире, первые три очка и третье место в группе В.

Турция обыграла Уэльс со счетом 2:0 в отборочном турнире чемпионата Европы-2024.

Уэльс провел второй тайм в меньшинстве после удаления Джо Моррела на 41-й минуте. Турция лидирует в группе D отборочного этапа, Уэльс занимает третью строчку.