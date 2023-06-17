Тедеско отреагировал на критику в адрес Лукаку за игру в финале Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал критику в адрес нападающего национальной команды Ромелу Лукаку.

«Я не знаю, что чувствует Ромелу – могу только попытаться оценить его состояние. Так что вам придется спросить об этом его.

Я был удивлен критикой в его адрес. Я этого не понимаю. Вы можете критиковать игрока, но это было чересчур. Я думаю, Ромелу – один из лучших нападающих в мире, и он доказывал это на протяжении десяти лет. Он знает, что я так думаю, и он сам так думает», – цитирует Тедеско HLN.

«Интер» Лукаку уступил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов (0:1). 30-летний бельгиец вышел на поле по ходу встречи, упустил несколько голевых моментов, а в одном из эпизодов встал на пути мяча, который летел в створ ворот английской команды.