Чаще всего судьи ошибались против «Зенита». Больше всего ошибок у Безбородова

В 240 матчах чемпионата России-2023/24 судейские бригады допустили 67 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов). То есть в среднем примерно в каждой третьей игре арбитры приняли неверное решение в ключевом эпизоде.

Для сравнения: в чемпионате-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87, а в прошлом турнире случилась катастрофа — 120 неверных вердиктов.

Если судить по числу ошибок «против» и балансу решений «за» и «против», чаще других от действий арбитров страдал «Зенит».

Неожиданно много неверных решений в этом чемпионате принял опытнейший Владислав Безбородов.