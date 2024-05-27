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Судейство

Сегодня, 10:15

Чаще всего судьи ошибались против «Зенита». Больше всего ошибок у Безбородова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В 240 матчах чемпионата России-2023/24 судейские бригады допустили 67 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов). То есть в среднем примерно в каждой третьей игре арбитры приняли неверное решение в ключевом эпизоде.

Для сравнения: в чемпионате-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87, а в прошлом турнире случилась катастрофа — 120 неверных вердиктов.

Если судить по числу ошибок «против» и балансу решений «за» и «против», чаще других от действий арбитров страдал «Зенит».

Неожиданно много неверных решений в этом чемпионате принял опытнейший Владислав Безбородов.

Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России-2023/24
Ошибки судей в чемпионате России-2023/24
РПЛ
ФК Зенит
Владислав Безбородов
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