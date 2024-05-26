Личка: «Уверен, что я остаюсь в «Динамо». Будем работать дальше»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, останется ли в команде на следующий сезон.

— Вы вчера нас заинтриговали, когда начали говорить: «Посмотрим, не знаю, останусь ли я». Что это было?

— У меня есть автоматическое продление контракта на год. Если «Динамо» захочет меня оставить, то я продолжу работу. Я уверен, что я остаюсь в «Динамо» на следующий год. Будем стараться работать, радовать болельщиков, как в этом году, — сказал Личка «СЭ».

«Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) в последнем туре РПЛ и упустило возможность выиграть чемпионат России, финишировав третьим в турнирной таблице.