Тикнизян поблагодарил Федерацию футбола Армении за возможность выступать в национальной сборной

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подвел в соцсетях итоги выступления сборной Армении в отборе Евро-2024.

«Подошел к концу квалификационный этап Евро-2024. К сожалению, наша команда осталась без этого турнира.

Хотелось бы выразить огромную благодарность болельщикам, стране и федерации за то, что предоставили мне возможность выступать за сборную Армении. Для меня это было честью. Дай бог, чтобы самые большие победы ждали нас впереди», — написал Тикнизян в своем аккаунте.

Сборная Армении заняла 4-е место в группе D квалификации Евро-2024 и потеряла все шансы на попадание в финальную часть турнира.

24-летний Тикнизян провел 8 матчей за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, забил 1 гол и сделал 1 ассист.